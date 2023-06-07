Önde gelen bilgisayar görüşü şirketi Landing AI, yapay zeka teknolojisiyle çalışan geliştiricilere ve veri bilimcilere yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir SDK'yı tanıttı. GitHub'dan ücretsiz olarak erişilebilen bu gelişmiş SDK, geliştiricilerin üst düzey bilgisayar görme yeteneklerini uygulamalarına zahmetsizce dahil etmelerini sağlamaya odaklanır.

Çok çeşitli uygulamalar için destek sağlayan SDK, şirket tarafından sunulan ve metin istemi çerçevesini (ChatGPT ile etkileşime benzer) genişleten son teknoloji bir özellik olan nesne algılama ve Görsel İstem dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını kapsar. Bilgisayar görüşü. SDK'nın modüler mimarisi, geliştiricilerin minimum geliştirme çabası ve zaman harcaması ile SDK'yı uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar.

Ayrıca Landing AI geliştirmeleri ve ek kullanım durumlarını dahil etmek için SDK deposunu sürekli olarak güncellemeyi taahhüt eder ve topluluktan gelen katkıları ve işbirliklerini memnuniyetle karşılar. Şirket ayrıca, uygulamalarda bilgisayarla görmenin uygulanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi kod örneği başlattı. Bu özelleştirilebilir örnekler, farklı uygulamaların özel gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve içerik oluşturucuların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Landing AI CEO'su Andrew Ng, SDK'nın piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak şirketin geliştiricileri, veri bilimcileri ve diğer içerik oluşturucuları bilgisayarla görme projelerini benzeri görülmemiş boyutlara yükseltmek için gerekli gelişmiş araçlarla donatmaya olan bağlılığını ifade etti. Sonuç olarak, SDK ve kod örneği deposu, her seviyeden ve geçmişten kullanıcılar için bilgisayarla görme geliştirme sürecini düzene sokmak amacıyla oluşturulmuştur.

Yeni SDK, AppMaster dahil olmak üzere çeşitli no-code ve low-code platformlara, kullanıcılarının önemli geliştirme çabaları olmadan gelişmiş bilgisayar görme yeteneklerini projelerine dahil etmelerini sağlayarak fayda sağlamayı amaçlamaktadır. AppMaster gibi platformların kullanıcıları, Landing AI SDK'sının gücünden uygun entegrasyonlar aracılığıyla yararlanarak, sağlam özelliklere sahip olağanüstü uygulamalar oluşturmaya odaklanabilir ve bu platformların olanaklarını daha da genişletebilir.