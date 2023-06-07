Ведущая компания в области компьютерного зрения, Landing AI, представила новый SDK, предназначенный для разработчиков и специалистов по обработке данных, работающих с технологиями искусственного интеллекта. Этот усовершенствованный SDK, находящийся в свободном доступе на GitHub, нацелен на то, чтобы дать разработчикам возможность без труда внедрять высокоуровневые возможности компьютерного зрения в свои приложения.

Обеспечивая поддержку широкого спектра приложений, SDK охватывает различные сценарии использования, включая обнаружение объектов и Visual Prompting - передовую функцию, представленную компанией, которая расширяет рамки текстовых подсказок (аналогично взаимодействию с ChatGPT) на сферу компьютерного зрения. Модульная архитектура SDK позволяет разработчикам плавно интегрировать его в свои приложения с минимальными усилиями и временными затратами.

Более того, Landing AI стремится постоянно обновлять репозиторий SDK для включения усовершенствований и дополнительных сценариев использования, и приветствует вклад и сотрудничество со стороны сообщества. Компания также выпустила серию примеров кода, призванных помочь в реализации компьютерного зрения в приложениях. Эти настраиваемые примеры могут быть адаптированы к специфическим требованиям различных приложений, что значительно ускоряет процесс разработки и помогает создателям достичь своих целей.

Обсуждая выпуск SDK, Эндрю Нг, генеральный директор Landing AI, заявил, что компания стремится снабдить разработчиков, специалистов по обработке данных и других создателей передовыми инструментами, необходимыми для того, чтобы поднять их проекты по компьютерному зрению на небывалую высоту. В результате SDK и репозиторий образцов кода были созданы с основной целью упростить процесс разработки компьютерного зрения для пользователей любого уровня и уровня подготовки.

Новый SDK будет полезен для различных платформ no-code и low-code, включая AppMaster, поскольку позволит их пользователям включать сложные возможности компьютерного зрения в свои проекты без значительных усилий по разработке. Используя возможности Landing AI'SDK через удобные интеграции, пользователи таких платформ, как AppMaster, могут сосредоточиться на создании исключительных приложений с надежными функциями, что еще больше расширяет возможности этих платформ.