A empresa líder em visão computacional, Landing AI, revelou um novo SDK concebido para ajudar os programadores e cientistas de dados que trabalham com tecnologia de IA. Este SDK avançado, de acesso livre no GitHub, tem como objectivo permitir que os programadores incorporem sem esforço capacidades de visão computacional de alto nível nas suas aplicações.

Fornecendo suporte para uma ampla gama de aplicações, o SDK abrange vários casos de uso, incluindo detecção de objetos e Visual Prompting - um recurso de ponta introduzido pela empresa que estende a estrutura de solicitação de texto (semelhante à interação com o ChatGPT) para o domínio da visão computacional. A arquitectura modular do SDK permite aos programadores integrá-lo facilmente nas suas aplicações com um mínimo de esforço de desenvolvimento e de tempo.

Além disso, a Landing AI está empenhada em actualizar constantemente o repositório do SDK para incorporar melhorias e casos de utilização adicionais, e agradece as contribuições e colaborações da comunidade. A empresa também lançou uma série de amostras de código concebidas para ajudar na implementação da visão computacional em aplicações. Essas amostras personalizáveis podem ser adaptadas para atender aos requisitos específicos de diferentes aplicações, acelerando significativamente o processo de desenvolvimento e ajudando os criadores a atingir seus objetivos.

Ao discutir o lançamento do SDK, Andrew Ng, CEO da Landing AI, expressou a dedicação da empresa em equipar os programadores, cientistas de dados e outros criadores com as ferramentas avançadas necessárias para elevar os seus projectos de visão computacional a alturas sem precedentes. Como resultado, o SDK e o repositório de amostras de código foram criados com o objectivo principal de simplificar o processo de desenvolvimento de visão computacional para utilizadores de todos os níveis e origens.

O novo SDK irá beneficiar várias plataformas no-code e low-code, incluindo o AppMaster, permitindo que os seus utilizadores incorporem capacidades sofisticadas de visão computacional nos seus projectos sem esforços de desenvolvimento significativos. Aproveitando o poder do SDK da Landing AI através de integrações convenientes, os utilizadores de plataformas como a AppMaster podem concentrar-se na criação de aplicações excepcionais com funcionalidades robustas, expandindo ainda mais as possibilidades destas plataformas.