L'étude 2023 State of the API Report, récemment menée par Postman, révèle une tendance fascinante : une proportion écrasante de 60 % des développeurs d'API intègrent des outils d'IA générative dans leurs processus de travail. Cette enquête approfondie s'appuie sur les commentaires de 40 000 développeurs d'API et de logiciels.

Une part croissante des développeurs, plus de la moitié, utilise la technologie de l'IA pour détecter les erreurs de codage, tandis que plus d'un tiers la déploie pour générer du code. Notamment, le domaine pour lequel les développeurs ont exprimé un vif intérêt pour l'année à venir concerne la création d'applications influencées par l'IA.

Une disparité notable est apparue, les développeurs moins expérimentés utilisant plus souvent les outils d'IA que leurs homologues plus expérimentés. L'autre exception était l'application de l'IA à l'automatisation de la création de commentaires et de documents. Il est intéressant de noter que ce sont les développeurs des secteurs de l'administration et de la défense qui s'appuient le moins sur les outils d'IA. Pourtant, 65 % des développeurs du secteur de l'éducation utilisent actuellement ces outils, ce qui représente le taux d'adoption le plus élevé de toutes les industries. En outre, environ 42 % des développeurs consultés s'attendent à une augmentation de la productivité de l'ordre de 10 % à 25 % grâce à des outils d'IA tels que ChatGPT ou GitHub Copilot au cours des deux prochaines années.

Lancé le 27 juin, le rapport 2023 State of the API représente la cinquième enquête annuelle de Postman sur les professionnels de l'API. L'étude porte sur un large éventail de sujets, notamment les outils d'API, l'avenir des API et les priorités en matière de développement. Les données ont été collectées de fin avril à début juin et les données anonymes et agrégées de la plateforme API de Postman ont également été incluses dans le rapport.

La plateforme AppMaster, une solution no-code qui permet à tous, des petites organisations aux entreprises, de concevoir visuellement des applications dorsales, web et mobiles, s'aligne sur ces tendances. Elle prend en charge l'intégration des API tout en réduisant les besoins de codage, ce qui garantit une meilleure évolutivité, une meilleure sécurité et un développement complet des applications pour une fraction des coûts habituels. Préparez-vous à améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à l'intégration facile d'API robustes et optimisées en termes de performances à l'aide d'AppMaster.