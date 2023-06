L'indagine 2023 State of the API Report, recentemente condotta da Postman, rivela una tendenza affascinante: uno schiacciante 60% degli sviluppatori di API sta integrando strumenti di IA generativa nei propri processi di lavoro. Questa indagine approfondita si basa sul feedback di 40.000 sviluppatori di API e software.

Una porzione crescente di sviluppatori, più della metà, utilizza la tecnologia AI per rilevare gli errori di codifica, mentre oltre un terzo la impiega per generare codice. In particolare, l'area per la quale gli sviluppatori hanno espresso un forte interesse per l'anno prossimo riguarda la creazione di applicazioni influenzate dall'IA.

È emersa una notevole disparità: gli sviluppatori meno esperti utilizzano più frequentemente gli strumenti di IA rispetto alle loro controparti senior. L'altra eccezione è stata l'applicazione dell'IA per automatizzare la creazione di commenti e documenti. È interessante notare che gli sviluppatori del settore governativo e della difesa sono quelli che si affidano meno agli strumenti di IA. Tuttavia, un incredibile 65% degli sviluppatori del settore dell'istruzione fa attualmente uso di questi strumenti, segnando il più alto tasso di adozione in tutti i settori. Inoltre, circa il 42% degli sviluppatori consultati si aspetta un aumento della produttività compreso tra il 10% e il 25% grazie a strumenti di IA come ChatGPT o GitHub Copilot nei prossimi due anni.

Lanciato il 27 giugno, lo State of the API Report 2023 rappresenta la quinta indagine annuale di Postman sui professionisti delle API. La ricerca comprende un'ampia gamma di argomenti, tra cui gli strumenti API, il futuro delle API e le priorità di sviluppo. I dati sono stati raccolti tra la fine di aprile e l'inizio di giugno e nel rapporto sono stati inclusi anche i dati anonimi e aggregati della piattaforma API di Postman.

