De 2023 State of the API Report, onlangs uitgevoerd door Postman, onthult een fascinerende trend: een overweldigende 60% van de API-ontwikkelaars integreert generatieve AI-tools in hun werkprocessen. Dit uitgebreide onderzoek is gebaseerd op de feedback van 40.000 API- en softwareontwikkelaars.

Een steeds groter deel van de ontwikkelaars, meer dan de helft, gebruikt AI-technologie om codeerfouten op te sporen, terwijl meer dan een derde het inzet voor het genereren van code. Met name het gebied waarin ontwikkelaars veel interesse toonden voor het komende jaar draaide om het bouwen van toepassingen met AI-invloeden.

Er was een duidelijke ongelijkheid te zien, waarbij minder ervaren ontwikkelaars vaker AI-tools gebruikten dan hun oudere collega's. De andere uitzondering was de toepassing van AI voor het automatiseren van het maken van opmerkingen en documenten. Intrigerend genoeg leunen ontwikkelaars uit de overheids- en defensiesector het minst op AI-tools. Toch maakt maar liefst 65% van de ontwikkelaars in de onderwijssector momenteel gebruik van deze tools, wat het hoogste adoptiepercentage in alle sectoren betekent. Bovendien deelde ongeveer 42% van de geraadpleegde ontwikkelaars de verwachting van een productiviteitsstijging van 10% tot 25% door AI-tools zoals ChatGPT of GitHub Copilot in de komende twee jaar.

Het 2023 State of the API Report, dat op 27 juni werd gelanceerd, is Postman's vijfde jaarlijkse enquête onder API-professionals. Het onderzoek omvat een breed scala aan onderwerpen, waaronder API-tools, de toekomst van API's en ontwikkelingsprioriteiten. De gegevens werden verzameld van eind april tot begin juni en anonieme, geaggregeerde gegevens van het Postman API-platform werden ook opgenomen in het rapport.

