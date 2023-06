Die 2023 State of the API Report, die kürzlich von Postman durchgeführt wurde, zeigt einen faszinierenden Trend: überwältigende 60 % der API-Entwickler integrieren generative KI-Tools in ihre Arbeitsprozesse. Diese umfassende Untersuchung stützt sich auf das Feedback von 40.000 API- und Software-Entwicklern.

Ein wachsender Teil der Entwickler, mehr als die Hälfte, nutzt KI-Technologie, um Kodierungsfehler zu erkennen, während mehr als ein Drittel sie für die Generierung von Code einsetzt. Der Bereich, für den sich die Entwickler im kommenden Jahr besonders interessieren, ist die Entwicklung von KI-beeinflussten Anwendungen.

Es zeigte sich ein deutliches Missverhältnis: Weniger erfahrene Entwickler nutzen KI-Tools häufiger als ihre erfahrenen Kollegen. Die andere Ausnahme war die Anwendung von KI zur Automatisierung der Erstellung von Kommentaren und Dokumenten. Interessanterweise setzen Entwickler aus dem Regierungs- und Verteidigungssektor am wenigsten auf KI-Tools. Im Bildungssektor nutzen jedoch erstaunliche 65 % der Entwickler diese Tools, was die höchste Akzeptanzrate aller Branchen darstellt. Darüber hinaus erwarten rund 42 % der befragten Entwickler in den nächsten zwei Jahren eine Produktivitätssteigerung zwischen 10 und 25 % durch KI-Tools wie ChatGPT oder GitHub Copilot.

Der 2023 State of the API Report, der am 27. Juni veröffentlicht wurde, ist die fünfte jährliche Umfrage von Postman zum Thema API. Die Untersuchung umfasst eine breite Palette von Themen, darunter API-Tools, die Zukunft von APIs und Entwicklungsprioritäten. Die Daten wurden von Ende April bis Anfang Juni gesammelt, und anonyme, aggregierte Daten der Postman-API-Plattform wurden ebenfalls in den Bericht aufgenommen.

