2023 State of the API Report, do Postman thực hiện gần đây, cho thấy một xu hướng hấp dẫn: 60% nhà phát triển API áp đảo đang tích hợp các công cụ AI tổng quát vào quy trình làm việc của họ. Cuộc điều tra sâu rộng này được thành lập dựa trên phản hồi của 40.000 nhà phát triển phần mềm và API.

Hơn một nửa số nhà phát triển sử dụng công nghệ AI để phát hiện lỗi mã hóa, trong khi hơn một phần ba sử dụng công nghệ này để tạo mã. Đáng chú ý, lĩnh vực mà các nhà phát triển bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trong năm tới xoay quanh việc xây dựng các ứng dụng chịu ảnh hưởng của AI.

Một sự chênh lệch đáng chú ý xuất hiện khi các nhà phát triển ít kinh nghiệm hơn sử dụng các công cụ AI phổ biến hơn so với các đối tác cấp cao của họ. Một ngoại lệ khác là ứng dụng AI để tự động hóa việc tạo các bình luận và tài liệu. Điều thú vị là các nhà phát triển từ chính phủ và khu vực quốc phòng ít dựa vào các công cụ AI nhất. Tuy nhiên, con số đáng kinh ngạc là 65% nhà phát triển trong lĩnh vực giáo dục hiện đang sử dụng các công cụ này, đánh dấu tỷ lệ áp dụng cao nhất trong các ngành. Hơn nữa, khoảng 42% nhà phát triển được hỏi ý kiến ​​chia sẻ kỳ vọng về việc tăng năng suất trong khoảng từ 10% đến 25% thông qua các công cụ AI như ChatGPT hoặc GitHub Copilot trong hai năm tới.

Ra mắt vào ngày 27 tháng 6, Báo cáo trạng thái API năm 2023 đại diện cho cuộc khảo sát chuyên nghiệp API hàng năm lần thứ năm của Postman. Nghiên cứu bao gồm nhiều chủ đề bao gồm các công cụ API, tương lai của API, cho đến các ưu tiên phát triển. Dữ liệu được thu thập từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6 và dữ liệu tổng hợp, ẩn danh từ nền tảng API Postman cũng được đưa vào báo cáo.

Đối với nền tảng AppMaster, một giải pháp no-code cho phép mọi người, từ các tổ chức nhỏ đến khách hàng cấp doanh nghiệp, thiết kế trực quan các ứng dụng phụ trợ, web và di động, nó phù hợp với những xu hướng này. Nó hỗ trợ tích hợp API trong khi giảm nhu cầu viết mã, đảm bảo khả năng mở rộng, bảo mật và phát triển ứng dụng toàn ngăn xếp tốt hơn với một phần nhỏ chi phí thông thường. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nâng cao hiệu quả hoạt động với việc tích hợp dễ dàng các API mạnh mẽ và được tối ưu hóa hiệu suất bằng AppMaster .