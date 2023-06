Badanie 2023 State of the API Report, przeprowadzone niedawno przez Postman, ujawnia fascynujący trend: przytłaczające 60% deweloperów API integruje narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji w swoich procesach pracy. To szeroko zakrojone badanie opiera się na opiniach 40 000 deweloperów API i oprogramowania.

Coraz większa część deweloperów, ponad połowa, wykorzystuje technologię AI do wykrywania błędów w kodowaniu, podczas gdy ponad jedna trzecia wdraża ją do generowania kodu. Warto zauważyć, że obszar, którym deweloperzy wyrazili żywe zainteresowanie w nadchodzącym roku, obracał się wokół tworzenia aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Zauważalna dysproporcja pojawiła się, gdy mniej doświadczeni programiści częściej korzystali z narzędzi AI niż ich starsi koledzy. Innym wyjątkiem było zastosowanie sztucznej inteligencji do automatyzacji tworzenia komentarzy i dokumentów. Co ciekawe, deweloperzy z sektora rządowego i obronnego w najmniejszym stopniu opierają się na narzędziach AI. Jednak aż 65% deweloperów w sektorze edukacyjnym korzysta obecnie z tych narzędzi, co oznacza najwyższy wskaźnik adopcji we wszystkich branżach. Co więcej, około 42% ankietowanych deweloperów spodziewa się wzrostu produktywności w zakresie od 10% do 25% dzięki narzędziom sztucznej inteligencji, takim jak ChatGPT lub GitHub Copilot w ciągu najbliższych dwóch lat.

Uruchomiony 27 czerwca raport State of the API 2023 stanowi piątą coroczną ankietę Postmana dotyczącą profesjonalistów API. Badanie obejmuje szeroki zakres tematów, w tym narzędzia API, przyszłość interfejsów API i priorytety rozwojowe. Dane zbierano od końca kwietnia do początku czerwca, a w raporcie uwzględniono również anonimowe, zagregowane dane z platformy Postman API.

