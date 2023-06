O estudo 2023 State of the API Report, recentemente realizado por Postman, revela uma tendência fascinante: uma esmagadora percentagem de 60% dos criadores de API está a integrar ferramentas de IA generativa nos seus processos de trabalho. Esta extensa investigação baseia-se no feedback de 40.000 programadores de API e de software.

Uma parte crescente dos programadores, mais de metade, utiliza a tecnologia de IA para detetar erros de codificação, enquanto mais de um terço a utiliza para gerar código. Em particular, a área em que os programadores manifestaram um grande interesse para o próximo ano girava em torno da criação de aplicações influenciadas pela IA.

Surgiu uma disparidade notável, com os programadores menos experientes a utilizarem ferramentas de IA mais frequentemente do que os seus homólogos mais experientes. A outra exceção foi a aplicação da IA para automatizar a criação de comentários e documentos. Curiosamente, os programadores do sector governamental e da defesa são os que menos recorrem às ferramentas de IA. No entanto, uns impressionantes 65% dos programadores do sector da educação utilizam atualmente estas ferramentas, o que representa a taxa de adoção mais elevada em todos os sectores. Além disso, aproximadamente 42% dos desenvolvedores consultados compartilharam uma expetativa de um aumento de produtividade na faixa de 10% a 25% por meio de ferramentas de IA, como ChatGPT or GitHub Copilot nos próximos dois anos.

Lançado em 27 de junho, o Relatório do Estado da API de 2023 representa a quinta pesquisa anual de profissionais de API da Postman. A pesquisa abrange uma ampla gama de tópicos, incluindo ferramentas de API, o futuro das APIs e as prioridades de desenvolvimento. Os dados foram recolhidos entre o final de abril e o início de junho e os dados anónimos e agregados da plataforma de API da Postman também foram incluídos no relatório.

Quanto à plataforma AppMaster, uma solução no-code que permite a todos, desde pequenas organizações a clientes de nível empresarial, conceber visualmente aplicações backend, web e móveis, está alinhada com estas tendências. Suporta a integração de API e reduz as necessidades de codificação, garantindo uma melhor escalabilidade, segurança e desenvolvimento de aplicações de pilha completa por uma fração dos custos habituais. Prepare-se para melhorar a eficiência operacional com a fácil integração de APIs robustas e otimizadas para desempenho usando o AppMaster.