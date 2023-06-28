يكشف 2023 State of the API Report ، الذي أجرته شركة Postman مؤخرًا ، عن اتجاه رائع: 60٪ من مطوري واجهة برمجة التطبيقات يدمجون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عمليات عملهم. تأسس هذا التحقيق الشامل على ملاحظات 40.000 من مطوري البرامج وواجهة برمجة التطبيقات.

يستخدم جزء متزايد من المطورين ، أكثر من النصف ، تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أخطاء الترميز ، بينما ينشرها أكثر من الثلث لإنشاء التعليمات البرمجية. والجدير بالذكر أن المجال الذي أبدى المطورون اهتمامًا شديدًا به للعام المقبل يدور حول بناء تطبيقات متأثرة بالذكاء الاصطناعي.

ظهر تباين ملحوظ مع المطورين الأقل خبرة الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر شيوعًا من نظرائهم الكبار. الاستثناء الآخر هو تطبيق الذكاء الاصطناعي على أتمتة إنشاء التعليقات والوثائق. ومن المثير للاهتمام أن المطورين من الحكومة وقطاع الدفاع يعتمدون كثيرًا على أدوات الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، فإن 65٪ من المطورين في قطاع التعليم يستخدمون هذه الأدوات حاليًا ، مما يمثل أعلى معدل اعتماد عبر الصناعات. علاوة على ذلك ، شارك ما يقرب من 42٪ من المطورين الذين تمت استشارتهم توقعًا لزيادة الإنتاجية في نطاق من 10٪ إلى 25٪ من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو GitHub Copilot في العامين المقبلين.

تم إطلاق تقرير حالة واجهة برمجة التطبيقات لعام 2023 في 27 يونيو ، ويمثل الاستطلاع المهني السنوي الخامس لبوستمان لواجهة برمجة التطبيقات. يشمل البحث مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك أدوات API ، ومستقبل واجهات برمجة التطبيقات ، وأولويات التطوير. تم جمع البيانات من أواخر أبريل إلى أوائل يونيو ، كما تم تضمين البيانات المجمعة مجهولة المصدر من منصة Postman API في التقرير.

بالنسبة إلى نظام AppMaster الأساسي ، وهو حل no-code يمكّن الجميع ، من المؤسسات الصغيرة إلى العملاء على مستوى المؤسسات ، من تصميم الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول بشكل مرئي ، فهو يتوافق مع هذه الاتجاهات. وهو يدعم تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع تقليل احتياجات الترميز ، مما يضمن قابلية أفضل للتوسع والأمان وتطوير تطبيقات متكاملة بجزء بسيط من التكاليف المعتادة. كن مستعدًا لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل السهل بين واجهات برمجة التطبيقات القوية والمحسّنة للأداء باستخدام AppMaster .