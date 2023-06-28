Исследование 2023 State of the API Report, недавно проведенное компанией Postman, выявило интересную тенденцию: подавляющее 60% разработчиков API интегрируют инструменты генеративного ИИ в свои рабочие процессы. Это масштабное исследование основано на отзывах 40 000 разработчиков API и программного обеспечения.

Все большая часть разработчиков, более половины, используют технологию ИИ для обнаружения ошибок в коде, а более трети - для генерации кода. Примечательно, что в предстоящем году разработчики проявляли повышенный интерес к созданию приложений под влиянием ИИ.

Заметное неравенство проявилось в том, что менее опытные разработчики чаще используют инструменты ИИ, чем их старшие коллеги. Другим исключением стало применение ИИ для автоматизации создания комментариев и документов. Любопытно, что разработчики из правительственного и оборонного сектора меньше всего полагаются на инструменты ИИ. Тем не менее, в секторе образования 65% разработчиков в настоящее время используют эти инструменты, что является самым высоким показателем внедрения среди всех отраслей. Более того, около 42% опрошенных разработчиков выразили надежду на повышение производительности в диапазоне от 10% до 25% с помощью таких инструментов ИИ, как ChatGPT или GitHub Copilot, в ближайшие два года.

Отчет "Состояние API в 2023 году", представленный 27 июня, является пятым ежегодным опросом специалистов Postman по API. Исследование охватывает широкий спектр тем, включая инструменты API, будущее API и приоритеты развития. Сбор данных проводился с конца апреля по начало июня, в отчет также были включены анонимные, агрегированные данные с платформы Postman API.

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