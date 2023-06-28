2023 State of the API Report ，最近由Postman ，揭示了一个迷人的趋势：压倒性的60％的API开发人员正在将生成性AI工具整合到他们的工作流程中。这项广泛的调查是建立在4万名API和软件开发人员的反馈之上的。

越来越多的开发者，超过一半，利用人工智能技术来检测编码错误，而超过三分之一的人将其用于生成代码。值得注意的是，开发者对即将到来的一年表示了浓厚的兴趣，围绕着建立受人工智能影响的应用程序。

一个明显的差异浮现出来，经验不足的开发者比他们的资深同行更经常使用人工智能工具。另一个例外是人工智能在自动创建评论和文件方面的应用。耐人寻味的是，政府和国防部门的开发人员对人工智能工具的依赖程度最低。然而，教育部门有惊人的65%的开发人员目前正在使用这些工具，标志着各行业的最高采用率。此外，约42%的受访开发者期望在未来两年内通过人工智能工具（如ChatGPT 或GitHub Copilot ）将生产力提高10%至25%。

6月27日发布的《2023年API状况报告》是Postman的第五次年度API专业调查。该研究涵盖了一系列广泛的主题，包括API工具、API的未来和发展重点。数据是在4月底到6月初收集的，报告中还包括来自Postman API平台的匿名的汇总数据。

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