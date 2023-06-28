Kısa bir süre önce Postman tarafından yürütülen 2023 State of the API Report büyüleyici bir trendi ortaya koyuyor: API geliştiricilerinin %60'tan büyük bir bölümü üretken yapay zeka araçlarını iş süreçlerine entegre ediyor. Bu kapsamlı araştırma, 40.000 API ve yazılım geliştiricisinin geri bildirimlerine dayanmaktadır.

Geliştiricilerin giderek artan bir kısmı, yarısından fazlası, kodlama hatalarını tespit etmek için AI teknolojisini kullanırken, üçte birinden fazlası kod oluşturmak için kullanıyor. Özellikle, geliştiricilerin önümüzdeki yıl için büyük ilgi gösterdiği alan, yapay zekadan etkilenen uygulamalar oluşturmak etrafında dönüyordu.

Daha az deneyimli geliştiricilerin yapay zeka araçlarını kıdemli muadillerine göre daha sık kullanmasıyla gözle görülür bir eşitsizlik ortaya çıktı. Diğer istisna, yorumların ve belgelerin oluşturulmasını otomatikleştirmek için yapay zekanın uygulanmasıydı. İlginç bir şekilde, hükümet ve savunma sektöründen geliştiriciler, yapay zeka araçlarına en az güvenenlerdir. Yine de, eğitim sektöründeki geliştiricilerin şaşırtıcı bir şekilde %65'i şu anda bu araçları kullanıyor ve bu, sektörler genelinde en yüksek benimseme oranına işaret ediyor. Ayrıca, danışılan geliştiricilerin yaklaşık %42'si, önümüzdeki iki yıl içinde ChatGPT veya GitHub Copilot gibi yapay zeka araçları aracılığıyla %10 ila %25 aralığında bir üretkenlik artışı beklentisini paylaştı.

27 Haziran'da kullanıma sunulan 2023 API Durumu Raporu, Postman'ın beşinci yıllık API profesyonel anketini temsil ediyor. Araştırma, API araçları, API'lerin geleceği ve geliştirme öncelikleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsar. Veriler Nisan sonundan Haziran başına kadar toplandı ve Postman API platformundan anonim, toplu veriler de rapora dahil edildi.

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