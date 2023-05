Jotform, l'éminent fournisseur de formulaires en ligne, a dévoilé son nouveau produit de signature électronique, Jotform Sign, pour fournir aux entreprises une approche simplifiée et simplifiée de la gestion des signatures électroniques. En tant qu'outil de signature électronique complet avec des fonctionnalités automatisées, Jotform Sign utilise la technologie puissante qui alimente les formulaires en ligne de l'entreprise pour répondre aux besoins des entreprises à la recherche d'une alternative agile et rentable aux solutions de signature électronique conventionnelles.

L'idée de Jotform Sign est née d'un aperçu précieux partagé par le fondateur et PDG de l'entreprise, Aytekin Tank. Il a révélé qu'un pourcentage considérable de 10 % des utilisateurs de Jotform avaient des signatures électroniques intégrées dans leurs formulaires, ce qui indiquait la demande croissante d'un outil d'automatisation offrant une expérience fiable et conviviale. Jotform Sign prétend se démarquer de la concurrence sur le marché de la signature électronique en tirant parti de ses capacités d'automatisation inhérentes et de son expérience utilisateur exceptionnelle.

La simplicité de Jotform Sign garantit que les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent rapidement mettre en place des processus de collecte de signatures électroniques et créer des documents juridiquement contraignants. Ce dernier ajout à la suite de produits d'automatisation de la société a été conçu pour bénéficier à sa base d'utilisateurs mondiale de 17 millions.

Jotform Sign rationalise la gestion des signatures électroniques grâce à ses différentes fonctionnalités :

Jotform Sign est conçu pour répondre aux divers besoins des différents secteurs industriels. Les agences immobilières peuvent bénéficier de manière significative de cet outil en réduisant l'utilisation de papier et en accélérant la conclusion des transactions, des baux et des contrats. Les prestataires de soins de santé peuvent améliorer l'expérience du patient et maintenir la conformité HIPAA en gérant les flux de travail avec une expérience de remplissage de formulaire transparente. De plus, les organisations éducatives peuvent rationaliser les processus de documentation en collectant des signatures électroniques auprès de diverses parties prenantes telles que les parents, les enseignants et les élèves.

Un utilisateur bêta du secteur de l'éducation a partagé son expérience positive avec Jotform Sign, soulignant la capacité de l'outil à accélérer le processus de signature et à réduire le temps et les ressources consacrés à l'administration de la paperasse. L'utilisateur a comparé son expérience avec d'autres produits de signature électronique qu'il avait essayés dans le passé et a trouvé que Jotform Sign était une alternative plus abordable et plus efficace.

Avec l'ajout de Jotform Sign, la suite de produits no-code de la société est devenue encore plus complète, notamment un générateur de formulaires, un éditeur PDF, des formulaires mobiles, des tableaux, des applications et des approbations. Jotform Sign s'intègre facilement au générateur de formulaires de Jotform ou peut être utilisé comme produit autonome. Dans le cadre du plan de démarrage gratuit de Jotform, les utilisateurs peuvent accéder à Jotform Sign sans frais supplémentaires.

