Jotform, известный поставщик онлайн-форм, представил свой новый продукт для электронной подписи Jotform Sign, чтобы предоставить предприятиям простой и оптимизированный подход к управлению электронной подписью. Как инструмент электронной подписи с автоматизированными функциями, Jotform Sign использует мощную технологию, которая обеспечивает работу онлайн-форм компании, чтобы удовлетворить потребности предприятий, которые ищут гибкую и экономичную альтернативу традиционным решениям электронной подписи.

Идея Jotform Sign возникла благодаря ценному опыту, которым поделился основатель и генеральный директор компании Айтекин Танк. Он сообщил, что 10% пользователей Jotform включили электронные подписи в свои формы, что указывает на растущий спрос на инструмент автоматизации с надежным и удобным интерфейсом. Jotform Sign утверждает, что выделяется среди конкурентов на рынке электронной подписи, используя присущие ему возможности автоматизации и исключительный пользовательский опыт.

Простота Jotform Sign гарантирует, что предприятия, независимо от их размера, могут быстро настроить процессы сбора электронных подписей и создавать юридически обязательные документы. Это последнее дополнение к набору продуктов компании для автоматизации было создано, чтобы принести пользу ее глобальной пользовательской базе, насчитывающей 17 миллионов человек.

Jotform Sign оптимизирует управление электронными подписями благодаря своим различным функциям:

Jotform Sign создан для удовлетворения разнообразных потребностей различных отраслей промышленности. Агентства недвижимости могут значительно выиграть от этого инструмента, сократив использование бумаги и ускорив заключение сделок, договоров аренды и контрактов. Медицинские работники могут повысить качество обслуживания пациентов и обеспечить соответствие требованиям HIPAA, управляя рабочими процессами с помощью беспрепятственного заполнения форм. Кроме того, образовательные организации могут оптимизировать процессы документации, собирая электронные подписи от различных заинтересованных сторон, таких как родители, учителя и ученики.

Пользователь бета-версии из сферы образования поделился своим положительным опытом использования Jotform Sign, подчеркнув способность инструмента ускорить процесс подписания и сократить время и ресурсы, затрачиваемые на администрирование документов. Пользователь сравнил свой опыт с другими продуктами электронной подписи, которые они пробовали в прошлом, и нашел Jotform Sign более доступной и эффективной альтернативой.

С добавлением Jotform Sign набор продуктов компании no-code стал еще более полным, включая конструктор форм, редактор PDF, мобильные формы, таблицы, приложения и утверждения. Jotform Sign легко интегрируется с конструктором форм Jotform или может использоваться как отдельный продукт. В рамках бесплатного стартового плана Jotform пользователи могут получить доступ к Jotform Sign без каких-либо дополнительных затрат.

Чтобы оставаться конкурентоспособными в этом быстро развивающемся цифровом ландшафте, компаниям необходимо инвестировать в надежные решения no-code такие как AppMaster . Революция no-code и low-code меняет способы разработки приложений и управления рабочими процессами в организациях. Серверные инструменты и платформы No-code, такие как конструктор приложений no-code AppMaster, позволяют компаниям оптимизировать свои процессы, повышать производительность и адаптироваться к быстро меняющимся требованиям рынка.