Jotform, czołowy dostawca formularzy online, zaprezentował swój nowy produkt do podpisu elektronicznego, Jotform Sign, aby zapewnić firmom łatwe i usprawnione podejście do zarządzania podpisem elektronicznym. Jako narzędzie do podpisu elektronicznego z automatycznymi funkcjami, Jotform Sign wykorzystuje potężną technologię, która napędza formularze online firmy, aby zaspokoić potrzeby firm poszukujących zwinnej i opłacalnej alternatywy dla konwencjonalnych rozwiązań do podpisu elektronicznego.

Pomysł na Jotform Sign zrodził się z cennych spostrzeżeń, którymi podzielił się założyciel i dyrektor generalny firmy, Aytekin Tank. Zdradził, że aż 10% użytkowników Jotform ma wbudowane podpisy elektroniczne w swoich formularzach, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na narzędzie do automatyzacji, które jest niezawodne i przyjazne dla użytkownika. Jotform Sign twierdzi, że wyróżnia się na tle konkurencji na rynku podpisów elektronicznych, wykorzystując nieodłączne możliwości automatyzacji i wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Prostota Jotform Sign zapewnia, że firmy, niezależnie od ich wielkości, mogą szybko konfigurować procesy zbierania podpisów elektronicznych i tworzyć prawnie wiążące dokumenty. Ten najnowszy dodatek do pakietu produktów automatyki firmy został stworzony z myślą o korzyściach dla 17-milionowej bazy użytkowników na całym świecie.

Jotform Sign usprawnia zarządzanie podpisami elektronicznymi dzięki różnym funkcjom:

Jotform Sign został stworzony, aby zaspokoić różnorodne potrzeby różnych sektorów przemysłu. Agencje nieruchomości mogą znacznie skorzystać z tego narzędzia, zmniejszając zużycie papieru i przyspieszając realizację transakcji, najmu i kontraktów. Dostawcy opieki zdrowotnej mogą poprawić jakość obsługi pacjentów i zachować zgodność z ustawą HIPAA, zarządzając przepływami pracy za pomocą bezproblemowego wypełniania formularzy. Ponadto organizacje edukacyjne mogą usprawnić procesy dokumentacji, zbierając podpisy elektroniczne od różnych interesariuszy, takich jak rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Użytkownik wersji beta z sektora edukacyjnego podzielił się swoimi pozytywnymi doświadczeniami z Jotform Sign, podkreślając zdolność narzędzia do przyspieszenia procesu podpisywania oraz zmniejszenia czasu i zasobów poświęconych na administrację papierkową. Użytkownik porównał swoje doświadczenia z innymi produktami do podpisu elektronicznego, które wypróbował w przeszłości, i stwierdził, że Jotform Sign jest tańszą i wydajniejszą alternatywą.

Wraz z dodaniem Jotform Sign, pakiet produktów no-code firmy stał się jeszcze bardziej wszechstronny, w tym narzędzie do tworzenia formularzy, edytor PDF, formularze mobilne, tabele, aplikacje i zatwierdzenia. Jotform Sign łatwo integruje się z narzędziem do tworzenia formularzy firmy Jotform lub może być używany jako samodzielny produkt. W ramach bezpłatnego planu startowego Jotform użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Jotform Sign bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zachowanie konkurencyjności w tym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym wymaga od firm inwestowania w niezawodne rozwiązania no-code takie jak AppMaster . Rewolucja no-code i low-code zmienia sposób, w jaki organizacje tworzą aplikacje i zarządzają swoimi przepływami pracy. Narzędzia i platformy zaplecza No-code, takie jak narzędzie do tworzenia aplikacji no-code firmy AppMaster, umożliwiają firmom usprawnienie procesów, poprawę produktywności i dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań rynku.