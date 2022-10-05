Önde gelen çevrimiçi form sağlayıcısı Jotform, işletmelere e-imza yönetimine zahmetsiz ve modern bir yaklaşım sağlamak için yeni e-imza ürünü Jotform Sign'ı tanıttı. Otomatik özelliklerle tamamlanmış bir e-imza aracı olan Jotform Sign, geleneksel e-imza çözümlerine çevik ve uygun maliyetli bir alternatif arayan işletmelere hitap etmek için şirketin çevrimiçi formlarına güç veren güçlü teknolojiden yararlanır.

Jotform Sign fikri, şirketin kurucusu ve CEO'su Aytekin Tank tarafından paylaşılan değerli bir içgörüden doğdu. Jotform kullanıcılarının önemli bir %10'unun formlarına e-imza eklediğini ortaya çıkardı, bu da güvenilir ve kullanıcı dostu bir deneyime sahip bir otomasyon aracına yönelik artan talebe işaret ediyor. Jotform Sign, doğal otomasyon yeteneklerinden ve olağanüstü kullanıcı deneyiminden yararlanarak e-imza pazarındaki rekabette öne çıkma iddiasındadır.

Jotform Sign'ın basitliği, büyüklükleri ne olursa olsun işletmelerin e-imza toplama süreçlerini hızlı bir şekilde oluşturabilmelerini ve yasal olarak bağlayıcı belgeler oluşturabilmelerini sağlar. Şirketin otomasyon ürünleri paketine yapılan bu son ekleme, 17 milyonluk küresel kullanıcı tabanına fayda sağlamak için yapılmıştır.

Jotform Sign, çeşitli özellikleriyle e-imza yönetimini kolaylaştırır:

Jotform Tabela, farklı endüstri sektörlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Emlak acenteleri, kağıt kullanımını azaltarak ve anlaşmaların, kiralamaların ve sözleşmelerin tamamlanmasını hızlandırarak bu araçtan önemli ölçüde yararlanabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, sorunsuz bir form doldurma deneyimiyle iş akışlarını yöneterek hasta deneyimini geliştirebilir ve HIPAA uyumluluğunu koruyabilir. Ek olarak, eğitim kurumları veliler, öğretmenler ve öğrenciler gibi çeşitli paydaşlardan e-imza toplayarak dokümantasyon süreçlerini kolaylaştırabilir.

Eğitim sektöründen bir beta kullanıcısı, Jotform Sign ile ilgili olumlu deneyimlerini paylaşarak, aracın imzalama sürecini hızlandırma ve evrak yönetimi için harcanan zamanı ve kaynakları azaltma becerisini vurguladı. Kullanıcı, deneyimlerini daha önce denediği diğer e-imza ürünleriyle karşılaştırdı ve Jotform Sign'ı daha ekonomik ve verimli bir alternatif olarak gördü.

Jotform Sign'ın eklenmesiyle şirketin Form Oluşturucu, PDF Düzenleyici, Mobil Formlar, Tablolar, Uygulamalar ve Onaylar dahil olmak üzere no-code ürün paketi daha da kapsamlı hale geldi. Jotform Sign, Jotform'un Form Oluşturucusu ile kolayca entegre olur veya bağımsız bir ürün olarak kullanılabilir. Jotform'un ücretsiz Başlangıç planının bir parçası olarak, kullanıcılar Jotform Sign'a hiçbir ek ücret ödemeden erişebilirler.

Bu hızla gelişen dijital ortamda rekabet gücünü korumak, işletmelerin AppMaster gibi güvenilir no-code çözümlere yatırım yapmasını gerektirir. no-code ve low-code devrim, kuruluşların uygulama geliştirme ve iş akışlarını yönetme şeklini dönüştürüyor. AppMaster'ın no-code uygulama oluşturucusu gibi No-code arka uç araçları ve platformları, işletmelerin süreçlerini düzene koymalarına, üretkenliği artırmalarına ve hızla değişen pazar taleplerine uyum sağlamalarına olanak tanır.