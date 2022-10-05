著名的在线表格提供商 Jotform 推出了其新的电子签名产品 Jotform Sign，旨在为企业提供一种轻松、简化的电子签名管理方法。作为具有自动化功能的电子签名工具，Jotform Sign 利用为公司的在线表格提供支持的强大技术，以满足寻求传统电子签名解决方案的敏捷且具有成本效益的替代方案的企业。

Jotform Sign 的想法源于公司创始人兼首席执行官 Aytekin Tank 分享的宝贵见解。他透露，相当 10% 的 Jotform 用户在他们的表格中加入了电子签名，这表明人们对具有可靠和用户友好体验的自动化工具的需求不断增长。 Jotform Sign 声称通过利用其固有的自动化功能和卓越的用户体验在电子签名市场的竞争中脱颖而出。

Jotform Sign 的简单性确保企业，无论规模大小，都可以快速设置电子签名收集流程并创建具有法律约束力的文件。该公司自动化产品套件的最新成员旨在造福其全球 1700 万用户群。

Jotform Sign 通过其各种功能简化了电子签名管理：

Jotform Sign 旨在满足不同行业的多样化需求。通过减少纸张使用并加快交易、租赁和合同的完成，房地产机构可以从该工具中获益匪浅。医疗保健提供商可以通过无缝的表单填写体验管理工作流程，从而增强患者体验并保持 HIPAA 合规性。此外，教育机构可以通过收集来自不同利益相关者（例如家长、教师和学生）的电子签名来简化文档流程。

来自教育部门的测试版用户分享了他们使用 Jotform Sign 的积极体验，强调了该工具能够加快签名过程并减少文书工作管理所花费的时间和资源。用户将他们的体验与他们过去尝试过的其他电子签名产品进行了比较，发现 Jotform Sign 是一种更实惠、更高效的替代品。

随着 Jotform Sign 的加入，该公司的no-code产品套件变得更加全面，包括表单生成器、PDF 编辑器、移动表单、表格、应用程序和审批。 Jotform Sign 很容易与 Jotform 的 Form Builder 集成，也可以作为独立产品使用。作为 Jotform 免费入门计划的一部分，用户无需任何额外费用即可访问 Jotform Sign。

在这个快速发展的数字环境中保持竞争力需要企业投资于可靠的no-code解决方案，如AppMaster 。 no-code和low-code革命正在改变组织开发应用程序和管理其工作流程的方式。 AppMaster 的无代码应用程序构建no-code No-code无代码后端工具和平台使企业能够简化流程、提高生产力并适应快速变化的市场需求。