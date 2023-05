A Jotform, fornecedora proeminente de formulários online, revelou seu novo produto de assinatura eletrônica, Jotform Sign, para fornecer às empresas uma abordagem fácil e simplificada para o gerenciamento de assinaturas eletrônicas. Como uma ferramenta de assinatura eletrônica completa com recursos automatizados, o Jotform Sign utiliza a poderosa tecnologia que alimenta os formulários online da empresa para atender às empresas que procuram uma alternativa ágil e econômica às soluções convencionais de assinatura eletrônica.

A ideia do Jotform Sign surgiu de uma visão valiosa compartilhada pelo fundador e CEO da empresa, Aytekin Tank. Ele revelou que consideráveis 10% dos usuários do Jotform tinham assinaturas eletrônicas incorporadas em seus formulários, o que apontava para a crescente demanda por uma ferramenta de automação com uma experiência confiável e amigável. O Jotform Sign afirma se destacar da concorrência no mercado de assinaturas eletrônicas, aproveitando seus recursos de automação inerentes e experiência excepcional do usuário.

A simplicidade do Jotform Sign garante que as empresas, independentemente de seu tamanho, possam configurar rapidamente os processos de coleta de assinaturas eletrônicas e criar documentos juridicamente vinculativos. Esta última adição ao conjunto de produtos de automação da empresa foi construída para beneficiar sua base global de 17 milhões de usuários.

O Jotform Sign agiliza o gerenciamento de assinaturas eletrônicas por meio de seus vários recursos:

O Jotform Sign foi criado para atender às diversas necessidades de diferentes setores da indústria. As agências imobiliárias podem se beneficiar significativamente dessa ferramenta, reduzindo o uso de papel e acelerando a conclusão de negócios, locações e contratos. Os provedores de assistência médica podem aprimorar a experiência do paciente e manter a conformidade com a HIPAA gerenciando fluxos de trabalho com uma experiência de preenchimento de formulário perfeita. Além disso, as organizações educacionais podem simplificar os processos de documentação coletando assinaturas eletrônicas de várias partes interessadas, como pais, professores e alunos.

Um usuário beta do setor educacional compartilhou sua experiência positiva com o Jotform Sign, destacando a capacidade da ferramenta de acelerar o processo de assinatura e reduzir o tempo e os recursos gastos na administração da papelada. O usuário comparou sua experiência com outros produtos de assinatura eletrônica que havia experimentado no passado e considerou o Jotform Sign uma alternativa mais acessível e eficiente.

Com a adição do Jotform Sign, o conjunto de produtos no-code da empresa tornou-se ainda mais abrangente, incluindo um construtor de formulários, editor de PDF, formulários móveis, tabelas, aplicativos e aprovações. O Jotform Sign integra-se prontamente com o Form Builder do Jotform ou pode ser usado como um produto independente. Como parte do plano Starter gratuito do Jotform, os usuários podem acessar o Jotform Sign sem nenhum custo adicional.

