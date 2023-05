Jotform, il principale fornitore di moduli online, ha presentato il suo nuovo prodotto di firma elettronica, Jotform Sign, per fornire alle aziende un approccio semplice e semplificato alla gestione della firma elettronica. Come strumento di firma elettronica completo di funzionalità automatizzate, Jotform Sign utilizza la potente tecnologia che alimenta i moduli online dell'azienda per soddisfare le aziende che cercano un'alternativa agile ed economica alle soluzioni di firma elettronica convenzionali.

L'idea di Jotform Sign è nata da una preziosa intuizione condivisa dal fondatore e CEO dell'azienda, Aytekin Tank. Ha rivelato che un considerevole 10% degli utenti di Jotform aveva le firme elettroniche incorporate nei propri moduli, il che indicava la crescente domanda di uno strumento di automazione con un'esperienza affidabile e di facile utilizzo. Jotform Sign afferma di distinguersi dalla concorrenza nel mercato della firma elettronica sfruttando le sue capacità di automazione intrinseche e l'eccezionale esperienza utente.

La semplicità di Jotform Sign garantisce che le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, possano impostare rapidamente processi di raccolta delle firme elettroniche e creare documenti legalmente vincolanti. Quest'ultima aggiunta alla suite di prodotti per l'automazione dell'azienda è stata creata a vantaggio della sua base di utenti globale di 17 milioni.

Jotform Sign semplifica la gestione della firma elettronica attraverso le sue varie funzionalità:

Jotform Sign è realizzato per soddisfare le diverse esigenze dei diversi settori industriali. Le agenzie immobiliari possono beneficiare in modo significativo di questo strumento riducendo l'utilizzo di carta e velocizzando il completamento di affari, locazioni e contratti. Gli operatori sanitari possono migliorare l'esperienza del paziente e mantenere la conformità HIPAA gestendo i flussi di lavoro con un'esperienza di compilazione dei moduli senza soluzione di continuità. Inoltre, le organizzazioni educative possono semplificare i processi di documentazione raccogliendo firme elettroniche da varie parti interessate come genitori, insegnanti e studenti.

Un utente beta del settore dell'istruzione ha condiviso la sua esperienza positiva con Jotform Sign, evidenziando la capacità dello strumento di accelerare il processo di firma e ridurre il tempo e le risorse spesi per l'amministrazione dei documenti. L'utente ha confrontato la propria esperienza con altri prodotti di firma elettronica che aveva provato in passato e ha trovato Jotform Sign un'alternativa più conveniente ed efficiente.

Con l'aggiunta di Jotform Sign, la suite di prodotti no-code dell'azienda è diventata ancora più completa, tra cui un generatore di moduli, un editor PDF, moduli mobili, tabelle, app e approvazioni. Jotform Sign si integra facilmente con Form Builder di Jotform oppure può essere utilizzato come prodotto autonomo. Come parte del piano Starter gratuito di Jotform, gli utenti possono accedere a Jotform Sign senza costi aggiuntivi.

