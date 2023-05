Jotform, de toonaangevende leverancier van online formulieren, heeft zijn nieuwe product voor elektronische handtekeningen, Jotform Sign, onthuld om bedrijven een moeiteloze en gestroomlijnde benadering van het beheer van elektronische handtekeningen te bieden. Als een hulpmiddel voor elektronische handtekeningen, compleet met geautomatiseerde functies, maakt Jotform Sign gebruik van de krachtige technologie die de online formulieren van het bedrijf aanstuurt om tegemoet te komen aan bedrijven die op zoek zijn naar een flexibel en kostenefficiënt alternatief voor conventionele oplossingen voor elektronische handtekeningen.

Het idee voor Jotform Sign kwam voort uit een waardevol inzicht gedeeld door de oprichter en CEO van het bedrijf, Aytekin Tank. Hij onthulde dat een aanzienlijke 10% van de Jotform-gebruikers e-handtekeningen in hun formulieren had verwerkt, wat wees op de groeiende vraag naar een automatiseringstool met een betrouwbare en gebruiksvriendelijke ervaring. Jotform Sign beweert zich te onderscheiden van de concurrentie op de markt voor elektronische handtekeningen door gebruik te maken van de inherente automatiseringsmogelijkheden en uitzonderlijke gebruikerservaring.

De eenvoud van Jotform Sign zorgt ervoor dat bedrijven, ongeacht hun grootte, snel processen voor het verzamelen van e-handtekeningen kunnen opzetten en juridisch bindende documenten kunnen creëren. Deze nieuwste toevoeging aan de reeks automatiseringsproducten van het bedrijf is gebouwd om de wereldwijde gebruikersbasis van 17 miljoen ten goede te komen.

Jotform Sign stroomlijnt het beheer van e-handtekeningen door middel van verschillende functies:

Jotform Sign is gemaakt om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende industriële sectoren. Vastgoedbureaus kunnen aanzienlijk profiteren van deze tool door het papierverbruik te verminderen en de voltooiing van deals, huurcontracten en contracten te versnellen. Zorgverleners kunnen de patiëntervaring verbeteren en HIPAA-naleving handhaven door workflows te beheren met een naadloze ervaring met het invullen van formulieren. Daarnaast kunnen onderwijsorganisaties documentatieprocessen stroomlijnen door e-handtekeningen te verzamelen van verschillende belanghebbenden, zoals ouders, docenten en studenten.

Een bètagebruiker uit de onderwijssector deelde zijn positieve ervaring met Jotform Sign en benadrukte het vermogen van de tool om het ondertekeningsproces te versnellen en de tijd en middelen die worden besteed aan papierwerk te verminderen. De gebruiker vergeleek zijn ervaring met andere producten voor elektronische handtekeningen die hij in het verleden had geprobeerd en vond Jotform Sign een betaalbaarder en efficiënter alternatief.

Met de toevoeging van Jotform Sign is de suite van no-code producten van het bedrijf nog uitgebreider geworden, inclusief een Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps en Approvals. Jotform Sign kan gemakkelijk worden geïntegreerd met de Form Builder van Jotform, of het kan als een op zichzelf staand product worden gebruikt. Als onderdeel van het gratis Starter-abonnement van Jotform hebben gebruikers zonder extra kosten toegang tot Jotform Sign.

