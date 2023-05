Jotform, der führende Anbieter von Online-Formularen, hat sein neues E-Signatur-Produkt Jotform Sign vorgestellt, um Unternehmen einen mühelosen und optimierten Ansatz für die E-Signatur-Verwaltung zu bieten. Als E-Signatur-Tool mit automatisierten Funktionen nutzt Jotform Sign die leistungsstarke Technologie, die die Online-Formulare des Unternehmens antreibt, um Unternehmen zu bedienen, die nach einer agilen und kosteneffizienten Alternative zu herkömmlichen E-Signatur-Lösungen suchen.

Die Idee für Jotform Sign entstand aus einer wertvollen Erkenntnis, die der Gründer und CEO des Unternehmens, Aytekin Tank, teilte. Er enthüllte, dass beträchtliche 10 % der Jotform-Benutzer elektronische Signaturen in ihre Formulare integriert hatten, was auf die wachsende Nachfrage nach einem Automatisierungstool mit einer zuverlässigen und benutzerfreundlichen Erfahrung hinwies. Jotform Sign behauptet, sich von der Konkurrenz auf dem E-Signatur-Markt abzuheben, indem es seine inhärenten Automatisierungsfähigkeiten und seine außergewöhnliche Benutzererfahrung nutzt.

Die Einfachheit von Jotform Sign stellt sicher, dass Unternehmen unabhängig von ihrer Größe schnell E-Signatur-Erfassungsprozesse einrichten und rechtsverbindliche Dokumente erstellen können. Diese neueste Ergänzung der Automatisierungsproduktpalette des Unternehmens wurde entwickelt, um der weltweiten Benutzerbasis von 17 Millionen zugute zu kommen.

Jotform Sign rationalisiert das E-Signatur-Management durch seine verschiedenen Funktionen:

Jotform Sign wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Immobilienagenturen können erheblich von diesem Tool profitieren, indem sie den Papierverbrauch reduzieren und den Abschluss von Geschäften, Mietverträgen und Verträgen beschleunigen. Gesundheitsdienstleister können die Patientenerfahrung verbessern und die HIPAA-Konformität aufrechterhalten, indem sie Arbeitsabläufe mit einem nahtlosen Formularausfüllerlebnis verwalten. Darüber hinaus können Bildungseinrichtungen Dokumentationsprozesse rationalisieren, indem sie elektronische Unterschriften von verschiedenen Interessengruppen wie Eltern, Lehrern und Schülern sammeln.

Ein Beta-Benutzer aus dem Bildungssektor teilte seine positiven Erfahrungen mit Jotform Sign mit und hob die Fähigkeit des Tools hervor, den Unterzeichnungsprozess zu beschleunigen und den Zeit- und Ressourcenaufwand für die Verwaltung von Papierkram zu reduzieren. Der Benutzer verglich seine Erfahrungen mit anderen E-Signatur-Produkten, die er in der Vergangenheit ausprobiert hatte, und stellte fest, dass Jotform Sign eine kostengünstigere und effizientere Alternative ist.

Mit der Hinzufügung von Jotform Sign ist die Suite von no-code Produkten des Unternehmens noch umfassender geworden, darunter ein Form Builder, ein PDF-Editor, mobile Formulare, Tabellen, Apps und Genehmigungen. Jotform Sign lässt sich problemlos in Jotforms Form Builder integrieren oder kann als eigenständiges Produkt verwendet werden. Als Teil des kostenlosen Starter-Plans von Jotform können Benutzer ohne zusätzliche Kosten auf Jotform Sign zugreifen.

Um in dieser sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen in zuverlässige no-code Lösungen wie AppMaster investieren. Die no-code und low-code Revolution verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Anwendungen entwickeln und ihre Arbeitsabläufe verwalten. No-code Backend-Tools und -Plattformen wie no-code App-Builder von AppMaster ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse zu rationalisieren, die Produktivität zu verbessern und sich an sich schnell ändernde Marktanforderungen anzupassen.