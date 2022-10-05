كشفت Jotform ، المزود البارز للنماذج عبر الإنترنت ، عن منتج التوقيع الإلكتروني الجديد ، Jotform Sign ، لتزويد الشركات بنهج سهل ومبسط لإدارة التوقيع الإلكتروني. كأداة توقيع إلكتروني كاملة مع ميزات آلية ، تستخدم Jotform Sign التكنولوجيا القوية التي تدعم نماذج الشركة عبر الإنترنت لتلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن بديل رشيق وفعال من حيث التكلفة لحلول التوقيع الإلكتروني التقليدية.

نشأت فكرة Jotform Sign من رؤية قيمة شاركها مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ، Aytekin Tank. وكشف أن 10٪ من مستخدمي Jotform لديهم توقيعات إلكترونية مدمجة في نماذجهم ، مما يشير إلى الطلب المتزايد على أداة أتمتة تتمتع بتجربة موثوقة وسهلة الاستخدام. تدعي Jotform Sign أنها تبرز من المنافسة في سوق التوقيع الإلكتروني من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة المتأصلة وتجربة المستخدم الاستثنائية.

تضمن بساطة Jotform Sign أن الشركات ، بغض النظر عن حجمها ، يمكنها بسرعة إعداد عمليات جمع التوقيع الإلكتروني وإنشاء مستندات ملزمة قانونًا. تم إنشاء هذه الإضافة الأخيرة إلى مجموعة منتجات الأتمتة الخاصة بالشركة لإفادة قاعدة مستخدميها العالمية التي تبلغ 17 مليون مستخدم.

يعمل Jotform Sign على تبسيط إدارة التوقيع الإلكتروني من خلال ميزاته المختلفة:

تم تصميم Jotform Sign لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاعات الصناعة المختلفة. يمكن للوكالات العقارية الاستفادة بشكل كبير من هذه الأداة عن طريق تقليل استخدام الورق وتسريع إتمام الصفقات والإيجارات والعقود. يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحسين تجربة المريض والحفاظ على الامتثال لقانون HIPAA من خلال إدارة تدفقات العمل من خلال تجربة تعبئة نموذج سلسة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمؤسسات التعليمية تبسيط عمليات التوثيق من خلال جمع التوقيعات الإلكترونية من مختلف أصحاب المصلحة مثل أولياء الأمور والمعلمين والطلاب.

شارك مستخدم تجريبي من قطاع التعليم تجربته الإيجابية مع Jotform Sign ، مما سلط الضوء على قدرة الأداة على تسريع عملية التوقيع وتقليل الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على إدارة الأعمال الورقية. قارن المستخدم تجربته مع منتجات التوقيع الإلكتروني الأخرى التي جربوها في الماضي ووجدوا أن Jotform Sign هو بديل أكثر فعالية وبأسعار معقولة.

مع إضافة Jotform Sign ، أصبحت مجموعة منتجات الشركة no-code أكثر شمولاً ، بما في ذلك Form Builder ، ومحرر PDF ، ونماذج الجوال ، والجداول ، والتطبيقات ، والموافقات. يتكامل Jotform Sign بسهولة مع Jotform's Form Builder ، أو يمكن استخدامه كمنتج مستقل. كجزء من خطة Starter المجانية لـ Jotform ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى Jotform Sign دون أي تكاليف إضافية.

يتطلب الحفاظ على المنافسة في هذا المشهد الرقمي سريع التطور أن تستثمر الشركات في حلول موثوقة no-code مثل AppMaster . تعمل ثورة no-code ورمز low-code على تغيير طريقة تطوير المؤسسات للتطبيقات وإدارة سير عملها. تعمل الأدوات والمنصات الخلفية No-code مثل منشئ التطبيقات no-code في AppMaster على تمكين الشركات من تبسيط عملياتها وتحسين الإنتاجية والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة بسرعة.