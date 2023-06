Afin de rendre le processus de gestion des mots de passe plus sûr et plus convivial, Google introduit l'authentification biométrique dans l'outil Password Manager intégré à son célèbre navigateur Chrome. Cette fonctionnalité offrira un niveau de sécurité supplémentaire en exigeant l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale avant le remplissage automatique des mots de passe sur la version de bureau de Chrome.

Alors que les utilisateurs d'Android et d'iOS ont accès à l'authentification biométrique depuis un certain temps, la prochaine mise à jour apportera cette fonctionnalité aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, garantissant ainsi une expérience plus sûre. La disponibilité de données biométriques spécifiques dans le gestionnaire de mots de passe sur ordinateur de bureau dépendra du matériel connecté (par exemple, un lecteur d'empreintes digitales) et de la compatibilité du système d'exploitation de l'ordinateur. Google n'a pas encore annoncé de date de sortie précise pour cette fonctionnalité, mais promet qu'elle sera disponible "bientôt".

Outre les améliorations apportées à la sécurité biométrique, le gestionnaire de mots de passe dispose désormais d'un emplacement dédié dans Chrome, sur le bureau. Les utilisateurs peuvent lancer l'outil en cliquant sur le raccourci "Gestionnaire de mots de passe" dans le menu Chrome, sur le bouton "Gérer les mots de passe" qui apparaît lorsque Chrome invite un utilisateur à remplir automatiquement un mot de passe enregistré, ou sur le nouveau raccourci facultatif du bureau.

En outre, le gestionnaire de mots de passe sur iOS intégrera bientôt l'outil Password Checkup de Google pour signaler les mots de passe faibles et réutilisés. Cette fonctionnalité sera disponible dans les mois à venir. La version iOS bénéficiera également d'une invite plus grande et plus facile à effleurer pour le remplissage automatique des mots de passe et le regroupement de plusieurs comptes, ce qui facilitera la connexion à des sites web et l'affichage de longues listes de mots de passe. Ces mises à jour devraient être déployées au cours de cette semaine.

Outre les mises à jour spécifiques aux plates-formes, Google apporte des améliorations en termes de convivialité pour les utilisateurs du gestionnaire de mots de passe sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Ces améliorations comprennent la possibilité d'ajouter des notes aux informations d'identification enregistrées pour plusieurs connexions à un site web et les numéros PIN associés. Cette fonctionnalité est accessible sur un PC en cliquant sur l'icône "clé" lors de la connexion à un site web.

En outre, Password Manager permet désormais d'importer plus facilement des mots de passe à partir d'autres applications de gestion de mots de passe. Sur un PC, Chrome peut importer directement des mots de passe à l'aide d'un fichier .csv, à condition que le gestionnaire de mots de passe précédent prenne en charge ce format.

Ces mises à jour interviennent environ un an après que Google a combiné ses gestionnaires de mots de passe Chrome et Android, en rationalisant le design et en ajoutant des fonctionnalités, telles que les alertes automatiques de mots de passe en cas de violation d'informations d'identification. Contrairement à certains concurrents, le gestionnaire de mots de passe de Google est un service gratuit qui vise spécifiquement à maintenir l'intérêt des utilisateurs pour les autres applications et services de Google, comme Chrome. Il est donc essentiel pour l'entreprise d'améliorer ses capacités, comme c'est le cas avec ces dernières mises à jour.

Dans le domaine des plateformes no-code, la plateforme AppMaster offre un niveau extraordinaire de sécurité et de fonctionnalité aux utilisateurs, en proposant un processus intuitif de création d'applications. Avec un puissant ensemble d'outils no-code, AppMaster permet aux clients de créer des applications backend, web et mobiles rapidement et sans effort, tout en maintenant des normes de sécurité optimales.