في محاولة لجعل عملية إدارة كلمات المرور أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام ، تقدم Google المصادقة البيومترية لأداة Password Manager المدمجة في متصفح Chrome الشهير. ستوفر هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب التعرف على بصمات الأصابع أو الوجه قبل الملء التلقائي لكلمات المرور على إصدار سطح المكتب من Chrome.

بينما كان بإمكان مستخدمي Android و iOS الوصول إلى المصادقة البيومترية لبعض الوقت ، فإن التحديث القادم سيوفر هذه الميزة لمستخدمي سطح المكتب ، مما يضمن تجربة أكثر أمانًا. يعتمد توفر القياسات الحيوية المحددة في Password Manager على سطح المكتب على الأجهزة المتصلة (مثل قارئ بصمات الأصابع) وتوافق نظام تشغيل الكمبيوتر. لم تعلن Google بعد عن تاريخ إصدار دقيق لهذه الميزة ولكنها تعد بأنها ستكون متاحة "قريبًا".

إلى جانب تحسينات الأمان البيومترية ، يمتلك مدير كلمات المرور الآن منزلًا مخصصًا في Chrome على سطح المكتب. يمكن للمستخدمين تشغيل الأداة بالنقر فوق اختصار "Password Manager" في قائمة Chrome ، أو الزر "إدارة كلمات المرور" الذي يظهر عندما يطالب Chrome المستخدم بتعبئة كلمة مرور محفوظة تلقائيًا ، أو الاختصار الاختياري الجديد على سطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك ، سيقوم برنامج Password Manager على iOS قريبًا بدمج أداة Google Password Checkup لتحديد كلمات المرور الضعيفة والمعاد استخدامها. ستتوفر هذه الميزة في الأشهر القادمة. سيتلقى إصدار iOS أيضًا مطالبة أكبر وأكثر قابلية للنقر لتعبئة كلمات المرور تلقائيًا وتجميعها لحسابات متعددة ، مما يسهل تسجيل الدخول إلى مواقع الويب وعرض قوائم طويلة من كلمات المرور. من المتوقع أن يتم طرح هذه التحديثات خلال هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى التحديثات الخاصة بالنظام الأساسي ، تقدم Google تحسينات في قابلية الاستخدام لمستخدمي Password Manager على كل من سطح المكتب والجوال. تتضمن هذه التحسينات القدرة على إضافة ملاحظات إلى بيانات الاعتماد المحفوظة لعمليات تسجيل دخول متعددة لموقع ويب واحد وأرقام PIN المرتبطة. يمكن الوصول إلى هذه الميزة على جهاز كمبيوتر عن طريق النقر فوق رمز "المفتاح" عند تسجيل الدخول إلى أحد مواقع الويب.

علاوة على ذلك ، يدعم برنامج Password Manager الآن سهولة استيراد كلمات المرور من تطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى. على جهاز الكمبيوتر ، يمكن لـ Chrome استيراد كلمات المرور مباشرةً باستخدام ملف .csv ، بشرط أن يدعم مدير كلمات المرور السابق هذا التنسيق.

تأتي هذه التحديثات بعد عام تقريبًا من قيام Google بدمج مديري كلمات مرور Chrome و Android ، مما يؤدي إلى تبسيط التصميم وإضافة وظائف ، مثل تنبيهات كلمات المرور التلقائية لبيانات الاعتماد المخترقة. على عكس بعض المنافسين ، فإن Google's Password Manager هي خدمة مجانية تهدف بشكل خاص إلى إبقاء المستخدمين متفاعلين مع تطبيقات وخدمات Google الأخرى مثل Chrome. لذلك ، فإن تحسين قدراتها ، كما هو الحال مع هذه التحديثات الأخيرة ، يظل ضروريًا للشركة.

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