Şifre yönetimi sürecini daha güvenli ve kullanıcı dostu hale getirmek amacıyla Google, popüler Chrome tarayıcısında yerleşik olarak bulunan Password Manager aracına biyometrik kimlik doğrulamayı getiriyor. Bu özellik, Chrome'un masaüstü sürümünde şifreleri otomatik olarak doldurmadan önce parmak izi veya yüz tanıma gerektirerek ek bir güvenlik katmanı sunacaktır.

Android ve iOS kullanıcıları bir süredir biyometrik kimlik doğrulama erişimine sahipken, yaklaşan güncelleme bu özelliği masaüstü kullanıcılarına getirerek daha güvenli bir deneyim sunacak. Masaüstündeki Parola Yöneticisinde belirli biyometriklerin kullanılabilirliği, bağlı donanıma (örn. bir parmak izi okuyucu) ve PC'nin işletim sisteminin uyumluluğuna bağlı olacaktır. Google, bu özellik için henüz kesin bir çıkış tarihi açıklamadı, ancak 'yakında' kullanıma sunulacağını vaat ediyor.

Biyometrik güvenlik geliştirmelerinin yanı sıra, Parola Yöneticisi artık masaüstünde Chrome'da özel bir ana sayfaya sahip. Kullanıcılar, Chrome menüsündeki "Parola Yöneticisi" kısayolunu, Chrome kullanıcıdan kayıtlı bir parolayı otomatik olarak doldurmasını istediğinde görünen "Şifreleri yönet" düğmesini veya isteğe bağlı yeni masaüstü kısayolunu tıklayarak aracı başlatabilir.

Ek olarak, iOS'taki Parola Yöneticisi, zayıf ve yeniden kullanılan parolaları işaretlemek için yakında Google'ın Parola Denetimi aracını entegre edecektir. Bu özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacaktır. İOS sürümü ayrıca, parolaların otomatik olarak doldurulması ve birden çok hesap için gruplandırma için daha büyük, daha dokunulabilir bir bilgi istemi alacak, bu da web sitelerinde oturum açmayı ve uzun parola listelerini görüntülemeyi kolaylaştıracak. Bu güncellemelerin bu hafta içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Google, platforma özgü güncellemelerin yanı sıra hem masaüstü hem de mobil cihazlarda Password Manager kullanıcıları için kullanılabilirlik iyileştirmeleri sunuyor. Bu geliştirmeler arasında, bir web sitesi ve ilişkili PIN numaraları için birden fazla oturum açma işlemi için kayıtlı kimlik bilgilerine notlar eklenebilir. Bu özelliğe, bir web sitesinde oturum açıldığında 'anahtar' simgesine tıklanarak bir PC'den erişilebilir.

Ayrıca, Parola Yöneticisi artık diğer parola yönetimi uygulamalarından daha kolay parola aktarımını desteklemektedir. Önceki şifre yöneticisinin bu biçimi desteklemesi koşuluyla, bir PC'de Chrome, bir .csv dosyası kullanarak şifreleri doğrudan içe aktarabilir.

Bu güncellemeler, Google'ın Chrome ve Android şifre yöneticilerini birleştirip tasarımı modernize etmesinden ve ihlal edilen kimlik bilgileri için otomatik şifre uyarıları gibi işlevler eklemesinden yaklaşık bir yıl sonra gelir. Bazı rakiplerinden farklı olarak, Google'ın Şifre Yöneticisi, özellikle kullanıcıların Chrome gibi diğer Google uygulamaları ve hizmetleriyle etkileşimde kalmasını amaçlayan ücretsiz bir hizmettir. Bu nedenle, bu son güncellemeler gibi, yeteneklerini geliştirmek şirket için esastır.

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