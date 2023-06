Numa tentativa de tornar o processo de gestão de palavras-passe mais seguro e fácil de utilizar, a Google está a introduzir a autenticação biométrica na ferramenta Password Manager integrada no seu popular navegador Chrome. Esta funcionalidade irá oferecer uma camada adicional de segurança, exigindo a impressão digital ou o reconhecimento facial antes de preencher automaticamente as palavras-passe na versão desktop do Chrome.

Embora os utilizadores de Android e iOS já tenham acesso à autenticação biométrica há algum tempo, a próxima actualização trará esta funcionalidade aos utilizadores de computador, garantindo uma experiência mais segura. A disponibilidade de biometria específica no Password Manager no ambiente de trabalho dependerá do hardware ligado (por exemplo, um leitor de impressões digitais) e da compatibilidade do sistema operativo do PC. A Google ainda não anunciou uma data de lançamento precisa para esta funcionalidade, mas promete que estará disponível "em breve".

Juntamente com as melhorias de segurança biométrica, o Password Manager tem agora uma casa dedicada no Chrome no ambiente de trabalho. Os utilizadores podem iniciar a ferramenta clicando no atalho "Password Manager" no menu do Chrome, no botão "Manage passwords" que aparece quando o Chrome pede a um utilizador para preencher automaticamente uma palavra-passe guardada ou no novo atalho opcional no ambiente de trabalho.

Além disso, o Password Manager no iOS integrará em breve a ferramenta de verificação de palavras-passe da Google para assinalar palavras-passe fracas e reutilizadas. Esta funcionalidade estará disponível nos próximos meses. A versão iOS também receberá um prompt maior e mais sensível ao toque para preenchimento automático de palavras-passe e agrupamento para várias contas, o que facilitará o acesso a sites e a visualização de longas listas de palavras-passe. Espera-se que estas actualizações sejam lançadas durante esta semana.

Para além das actualizações específicas da plataforma, a Google está a introduzir melhorias de usabilidade para os utilizadores do Password Manager, tanto no computador como no telemóvel. Estas melhorias incluem a capacidade de adicionar notas às credenciais guardadas para vários inícios de sessão de um Web site e números PIN associados. Esta funcionalidade pode ser acedida num PC, clicando no ícone 'chave' quando se inicia sessão num Web site.

Além disso, o Password Manager suporta agora a importação mais fácil de palavras-passe de outras aplicações de gestão de palavras-passe. Num PC, o Chrome pode importar directamente as palavras-passe utilizando um ficheiro .csv, desde que o gestor de palavras-passe anterior suporte este formato.

Estas actualizações surgem cerca de um ano depois de a Google ter combinado os seus gestores de palavras-passe do Chrome e do Android, simplificando o design e adicionando funcionalidades, tais como alertas automáticos de palavras-passe para credenciais violadas. Ao contrário de alguns concorrentes, o Password Manager da Google é um serviço gratuito destinado especificamente a manter os utilizadores envolvidos com outras aplicações e serviços da Google, como o Chrome. Por conseguinte, a melhoria das suas capacidades, como é o caso destas últimas actualizações, continua a ser essencial para a empresa.

