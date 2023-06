Um die Verwaltung von Passwörtern sicherer und benutzerfreundlicher zu machen, führt Google eine biometrische Authentifizierung in den Passwort-Manager ein, der in den beliebten Chrome-Browser integriert ist. Diese Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem sie einen Fingerabdruck oder eine Gesichtserkennung erfordert, bevor Passwörter in der Desktop-Version von Chrome automatisch ausgefüllt werden.

Während Android- und iOS-Nutzer bereits seit einiger Zeit Zugang zu biometrischer Authentifizierung haben, wird das bevorstehende Update diese Funktion auch für Desktop-Nutzer verfügbar machen, um ein noch sichereres Erlebnis zu gewährleisten. Die Verfügbarkeit bestimmter biometrischer Merkmale im Passwort-Manager auf dem Desktop hängt von der angeschlossenen Hardware (z. B. einem Fingerabdruckleser) und der Kompatibilität des Betriebssystems des PCs ab. Google hat noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für diese Funktion bekannt gegeben, verspricht aber, dass sie "bald" verfügbar sein wird.

Zusammen mit den biometrischen Sicherheitsverbesserungen hat der Passwort-Manager nun ein eigenes Zuhause in Chrome auf dem Desktop. Nutzer können das Tool über die Verknüpfung "Password Manager" im Chrome-Menü, die Schaltfläche "Passwörter verwalten", die erscheint, wenn Chrome den Nutzer auffordert, ein gespeichertes Passwort automatisch auszufüllen, oder über die optionale neue Desktop-Verknüpfung aufrufen.

Darüber hinaus wird der Passwort-Manager auf iOS bald das Google-Tool "Password Checkup" integrieren, um schwache und wiederverwendete Passwörter zu erkennen. Diese Funktion wird in den kommenden Monaten verfügbar sein. Die iOS-Version erhält außerdem eine größere, besser antippbare Eingabeaufforderung für das automatische Ausfüllen von Passwörtern und eine Gruppierung für mehrere Konten, was die Anmeldung bei Websites und die Anzeige langer Passwortlisten erleichtert. Diese Updates werden voraussichtlich im Laufe dieser Woche eingeführt.

Neben den plattformspezifischen Aktualisierungen führt Google auch Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für Password Manager-Benutzer sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy ein. Zu diesen Verbesserungen gehört die Möglichkeit, Notizen zu gespeicherten Anmeldedaten für mehrere Anmeldungen auf einer Website und zugehörige PIN-Nummern hinzuzufügen. Auf diese Funktion kann auf einem PC zugegriffen werden, indem man auf das Schlüsselsymbol klickt, wenn man auf einer Website angemeldet ist.

Darüber hinaus unterstützt Password Manager jetzt den einfachen Import von Passwörtern aus anderen Anwendungen zur Passwortverwaltung. Auf dem PC kann Chrome Passwörter direkt in eine .csv-Datei importieren, sofern der vorherige Passwortmanager dieses Format unterstützt.

Diese Aktualisierungen kommen etwa ein Jahr nachdem Google seine Passwortmanager für Chrome und Android zusammengelegt hat, um das Design zu straffen und Funktionen wie automatische Passwortwarnungen für verletzte Anmeldedaten hinzuzufügen. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten ist der Google Password Manager ein kostenloser Dienst, der speziell darauf abzielt, die Nutzer mit anderen Google-Anwendungen und -Diensten wie Chrome zu beschäftigen. Daher ist es für das Unternehmen von großer Bedeutung, seine Funktionen zu verbessern, wie es mit diesen jüngsten Updates geschieht.

