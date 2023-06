Nel tentativo di rendere il processo di gestione delle password più sicuro e facile da usare, Google sta introducendo l'autenticazione biometrica nello strumento Password Manager integrato nel suo popolare browser Chrome. Questa funzione offrirà un ulteriore livello di sicurezza, richiedendo il riconoscimento delle impronte digitali o del volto prima della compilazione automatica delle password sulla versione desktop di Chrome.

Mentre gli utenti Android e iOS hanno accesso all'autenticazione biometrica già da tempo, l'imminente aggiornamento porterà questa funzione anche agli utenti desktop, garantendo un'esperienza più sicura. La disponibilità di specifiche biometrie nel Gestore password su desktop dipenderà dall'hardware collegato (ad esempio, un lettore di impronte digitali) e dalla compatibilità del sistema operativo del PC. Google non ha ancora annunciato una data di rilascio precisa per questa funzione, ma promette che sarà disponibile "presto".

Oltre ai miglioramenti della sicurezza biometrica, il Gestore password ha ora una sede dedicata in Chrome sul desktop. Gli utenti possono lanciare lo strumento facendo clic sulla scorciatoia "Gestione password" nel menu di Chrome, sul pulsante "Gestisci password" che appare quando Chrome chiede all'utente di riempire automaticamente una password salvata o sulla nuova scorciatoia opzionale sul desktop.

Inoltre, Password Manager su iOS integrerà presto lo strumento Password Checkup di Google per segnalare le password deboli e riutilizzate. Questa funzione sarà disponibile nei prossimi mesi. La versione iOS riceverà anche un prompt più grande e più toccabile per la compilazione automatica delle password e il raggruppamento per più account, che faciliterà l'accesso ai siti web e la visualizzazione di lunghi elenchi di password. Il rilascio di questi aggiornamenti è previsto entro questa settimana.

Oltre agli aggiornamenti specifici per le piattaforme, Google sta introducendo miglioramenti all'usabilità per gli utenti di Password Manager sia su desktop che su mobile. Questi miglioramenti includono la possibilità di aggiungere note alle credenziali salvate per più accessi a un sito web e ai numeri PIN associati. Questa funzione è accessibile su PC facendo clic sull'icona "chiave" quando si accede a un sito web.

Inoltre, Password Manager ora supporta una più facile importazione delle password da altre applicazioni di gestione delle password. Su un PC, Chrome può importare direttamente le password utilizzando un file .csv, a condizione che il precedente gestore di password supporti questo formato.

Questi aggiornamenti arrivano circa un anno dopo che Google ha unito i suoi gestori di password per Chrome e Android, semplificando il design e aggiungendo funzionalità, come gli avvisi automatici sulle password violate. A differenza di alcuni concorrenti, Password Manager di Google è un servizio gratuito che ha lo scopo specifico di mantenere gli utenti impegnati con altre applicazioni e servizi di Google, come Chrome. Pertanto, il miglioramento delle sue funzionalità, come nel caso di questi ultimi aggiornamenti, rimane essenziale per l'azienda.

