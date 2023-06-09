为了使密码管理过程更加安全和用户友好，谷歌正在为其流行的Chrome浏览器中内置的密码管理器工具引入生物识别认证。这项功能将提供一个额外的安全层，在桌面版Chrome浏览器上自动填写密码之前需要指纹或面部识别。

虽然安卓和iOS用户使用生物识别认证已有一段时间，但即将到来的更新将为桌面用户带来这一功能，确保更安全的体验。桌面版密码管理器中特定生物识别技术的可用性将取决于所连接的硬件（如指纹识别器）和PC操作系统的兼容性。谷歌尚未宣布这一功能的确切发布日期，但承诺它将 "很快 "推出。

随着生物识别安全的增强，密码管理器现在在桌面上的Chrome浏览器中拥有一个专门的家。用户可以通过点击Chrome菜单中的 "密码管理器 "快捷方式、Chrome提示用户自动填写保存的密码时出现的 "管理密码 "按钮或可选的新桌面快捷方式启动该工具。

此外，iOS上的密码管理器将很快整合谷歌的密码检查工具，以标记薄弱和重复使用的密码。这项功能将在未来几个月内推出。iOS版本还将收到一个更大、更可触摸的提示，用于自动填写密码和对多个账户进行分组，这将有利于签署网站和查看长长的密码列表。这些更新预计将在本周内推出。

除了特定平台的更新，谷歌正在为桌面和移动端的密码管理器用户引入可用性改进。这些改进包括为一个网站的多次登录和相关的PIN号码向保存的凭证添加注释的能力。这项功能可以在PC上通过点击登录网站时的 "钥匙 "图标来访问。

此外，密码管理器现在支持更容易地从其他密码管理应用程序导入密码。在PC上，Chrome可以直接使用.csv文件导入密码，只要以前的密码管理器支持这种格式。

这些更新大约是在谷歌将其Chrome和Android密码管理器合并一年后进行的，简化了设计并增加了一些功能，如对被破解的凭证进行自动密码提醒。与一些竞争对手不同，谷歌的密码管理器是一项免费服务，专门用于保持用户与其他谷歌应用和服务（如Chrome）的互动。因此，提高其能力，如这些最新的更新，对该公司来说仍然至关重要。

在no-code 平台领域，AppMaster平台为用户提供了非同寻常的安全和功能，提供了一个直观的应用程序构建过程。凭借强大的no-code 工具集，AppMaster ，使客户能够快速、轻松地创建后台、网络和移动应用程序，同时保持最佳安全标准。