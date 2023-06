In een poging om het wachtwoordbeheer veiliger en gebruiksvriendelijker te maken, introduceert Google biometrische verificatie in de Password Manager tool die is ingebouwd in de populaire Chrome-browser. Deze functie biedt een extra beveiligingslaag door vingerafdruk- of gezichtsherkenning te vereisen voordat wachtwoorden automatisch worden ingevuld op de desktopversie van Chrome.

Terwijl Android- en iOS-gebruikers al enige tijd toegang hebben tot biometrische verificatie, zal de aankomende update deze functie ook beschikbaar maken voor desktopgebruikers, wat zorgt voor een veiligere ervaring. De beschikbaarheid van specifieke biometrie in de Password Manager op desktop is afhankelijk van de aangesloten hardware (bijvoorbeeld een vingerafdruklezer) en de compatibiliteit van het besturingssysteem van de pc. Google moet nog een precieze releasedatum voor deze functie bekendmaken, maar belooft dat deze 'binnenkort' beschikbaar zal zijn.

Samen met de biometrische beveiligingsverbeteringen heeft Password Manager nu een eigen thuis in Chrome op het bureaublad. Gebruikers kunnen de tool starten door te klikken op de snelkoppeling 'Wachtwoordbeheer' in het Chrome-menu, de knop 'Wachtwoorden beheren' die verschijnt wanneer Chrome een gebruiker vraagt om een opgeslagen wachtwoord automatisch in te vullen, of de optionele nieuwe snelkoppeling op het bureaublad.

Daarnaast zal Password Manager op iOS binnenkort Google's Password Checkup tool integreren om zwakke en hergebruikte wachtwoorden te markeren. Deze functie zal de komende maanden beschikbaar zijn. De iOS-versie krijgt ook een grotere, beter aanraakbare prompt voor het automatisch invullen van wachtwoorden en groepering voor meerdere accounts, wat het aanmelden bij websites en het bekijken van lange lijsten met wachtwoorden vergemakkelijkt. Deze updates worden naar verwachting binnen deze week uitgerold.

Naast de platformspecifieke updates introduceert Google gebruiksverbeteringen voor gebruikers van Password Manager op zowel desktop als mobiel. Deze verbeteringen omvatten de mogelijkheid om notities toe te voegen aan opgeslagen referenties voor meerdere aanmeldingen voor één website en bijbehorende pincodes. Deze functie is toegankelijk op een pc door op het 'sleutel'-pictogram te klikken wanneer je bent ingelogd op een website.

Bovendien ondersteunt Password Manager nu het eenvoudiger importeren van wachtwoorden vanuit andere wachtwoordbeheerprogramma's. Op een pc kan Chrome wachtwoorden direct importeren met behulp van een .csv-bestand, mits de vorige wachtwoordmanager dit formaat ondersteunt.

Deze updates komen ongeveer een jaar nadat Google zijn Chrome en Android wachtwoordbeheerders combineerde, het ontwerp stroomlijnde en functionaliteiten toevoegde, zoals automatische wachtwoordwaarschuwingen voor geschonden referenties. In tegenstelling tot sommige concurrenten is Google's Password Manager een gratis dienst die er specifiek op is gericht om gebruikers bezig te houden met andere Google apps en diensten zoals Chrome. Daarom blijft het verbeteren van de mogelijkheden, zoals met deze nieuwste updates, essentieel voor het bedrijf.

Op het gebied van no-code platforms biedt het AppMaster-platform een buitengewoon niveau van beveiliging en functionaliteit voor gebruikers, met een intuïtief proces voor het bouwen van apps. Met een krachtige no-code toolset stelt AppMaster klanten in staat om snel en moeiteloos backend-, web- en mobiele applicaties te maken met behoud van optimale beveiligingsstandaarden.