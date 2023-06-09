Стремясь сделать процесс управления паролями более безопасным и удобным для пользователей, компания Google внедряет биометрическую аутентификацию в инструмент Password Manager, встроенный в популярный браузер Chrome. Эта функция обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя распознавания отпечатков пальцев или лица перед автозаполнением паролей в настольной версии Chrome.

Хотя пользователи Android и iOS уже некоторое время имеют доступ к биометрической аутентификации, предстоящее обновление принесет эту функцию пользователям настольных компьютеров, обеспечивая более безопасный опыт. Доступность конкретных биометрических параметров в менеджере паролей на настольном компьютере будет зависеть от подключенного оборудования (например, считывателя отпечатков пальцев) и совместимости операционной системы компьютера. Google еще не объявил точную дату выхода этой функции, но обещает, что она будет доступна "в ближайшее время".

Наряду с улучшением биометрической безопасности, менеджер паролей теперь имеет специальное место в Chrome на рабочем столе. Пользователи могут запустить инструмент, нажав на ярлык "Менеджер паролей" в меню Chrome, кнопку "Управление паролями", которая появляется, когда Chrome предлагает пользователю автозаполнить сохраненный пароль, или новый ярлык на рабочем столе.

Кроме того, в Менеджер паролей на iOS вскоре будет интегрирован инструмент Google Password Checkup, позволяющий выявлять слабые и повторно используемые пароли. Эта функция будет доступна в ближайшие месяцы. Версия для iOS также получит более крупную и настраиваемую подсказку для автозаполнения паролей и группировку для нескольких учетных записей, что облегчит вход на сайты и просмотр длинных списков паролей. Ожидается, что эти обновления будут выпущены в течение этой недели.

Помимо обновлений для конкретных платформ, Google вводит улучшения удобства использования для пользователей Менеджера паролей на настольных и мобильных компьютерах. Среди этих улучшений - возможность добавлять примечания к сохраненным учетным данным для нескольких входов на один сайт и соответствующие PIN-номера. Эту функцию можно получить на компьютере, нажав на значок "ключ" при входе на сайт.

Кроме того, Password Manager теперь поддерживает упрощенный импорт паролей из других приложений для управления паролями. На ПК Chrome может напрямую импортировать пароли с помощью файла .csv, если предыдущий менеджер паролей поддерживает этот формат.

Эти обновления появились примерно через год после того, как Google объединил свои менеджеры паролей для Chrome и Android, оптимизировав дизайн и добавив такие функции, как автоматическое оповещение об утечке учетных данных. В отличие от некоторых конкурентов, менеджер паролей Google является бесплатным сервисом, специально предназначенным для того, чтобы пользователи могли пользоваться другими приложениями и сервисами Google, такими как Chrome. Поэтому совершенствование его возможностей, как, например, последние обновления, остается важным для компании.

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