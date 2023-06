W celu uczynienia procesu zarządzania hasłami bardziej bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika, Google wprowadza uwierzytelnianie biometryczne do narzędzia Password Manager wbudowanego w popularną przeglądarkę Chrome. Funkcja ta zapewni dodatkową warstwę bezpieczeństwa, wymagając rozpoznawania odcisków palców lub twarzy przed automatycznym wypełnianiem haseł w wersji Chrome na komputery stacjonarne.

Podczas gdy użytkownicy Androida i iOS mają dostęp do uwierzytelniania biometrycznego od jakiegoś czasu, nadchodząca aktualizacja przyniesie tę funkcję użytkownikom komputerów stacjonarnych, zapewniając bezpieczniejsze wrażenia. Dostępność określonych danych biometrycznych w Menedżerze haseł na komputerze będzie zależeć od podłączonego sprzętu (np. czytnika linii papilarnych) i kompatybilności systemu operacyjnego komputera. Google nie ogłosiło jeszcze dokładnej daty premiery tej funkcji, ale obiecuje, że będzie ona dostępna "wkrótce".

Wraz z ulepszeniami zabezpieczeń biometrycznych, Menedżer haseł ma teraz dedykowany dom w Chrome na pulpicie. Użytkownicy mogą uruchomić narzędzie, klikając skrót "Password Manager" w menu Chrome, przycisk "Zarządzaj hasłami", który pojawia się, gdy Chrome prosi użytkownika o automatyczne wypełnienie zapisanego hasła, lub opcjonalny nowy skrót na pulpicie.

Ponadto Menedżer haseł na iOS wkrótce zintegruje narzędzie Google Password Checkup do oznaczania słabych i ponownie używanych haseł. Funkcja ta będzie dostępna w nadchodzących miesiącach. Wersja na iOS otrzyma również większy, łatwiejszy do dotknięcia monit o automatyczne wypełnianie haseł i grupowanie dla wielu kont, co ułatwi logowanie się do witryn internetowych i przeglądanie długich list haseł. Oczekuje się, że aktualizacje te zostaną wprowadzone w tym tygodniu.

Oprócz aktualizacji specyficznych dla platformy, Google wprowadza ulepszenia użyteczności dla użytkowników Password Manager zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych. Ulepszenia te obejmują możliwość dodawania notatek do zapisanych danych uwierzytelniających dla wielu logowań do jednej witryny i powiązanych numerów PIN. Dostęp do tej funkcji można uzyskać na komputerze PC, klikając ikonę "klucza" po zalogowaniu się na stronie internetowej.

Ponadto Password Manager obsługuje teraz łatwiejsze importowanie haseł z innych aplikacji do zarządzania hasłami. Na komputerze Chrome może bezpośrednio importować hasła za pomocą pliku .csv, pod warunkiem, że poprzedni menedżer haseł obsługuje ten format.

Aktualizacje te pojawiają się mniej więcej rok po tym, jak Google połączyło swoje menedżery haseł Chrome i Android, usprawniając projekt i dodając funkcje, takie jak automatyczne alerty haseł dla naruszonych danych uwierzytelniających. W przeciwieństwie do niektórych konkurentów, Menedżer haseł Google jest bezpłatną usługą mającą na celu utrzymanie zaangażowania użytkowników w inne aplikacje i usługi Google, takie jak Chrome. Dlatego też poprawa jego możliwości, takich jak te najnowsze aktualizacje, pozostaje kluczowa dla firmy.

