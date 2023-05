Google a annoncé le lancement de Search Labs, une nouvelle initiative offrant un accès anticipé aux capacités d'IA générative de l'entreprise dans le domaine de la recherche. Ces fonctionnalités innovantes ont été présentées lors de la conférence I/O de Google il y a quelques semaines, et le géant de la technologie propose désormais aux utilisateurs intéressés d'accéder à Search Labs pour s'inscrire et tester les fonctionnalités expérimentales avant de les déployer à plus grande échelle.

Si vous vous êtes inscrit à Search Labs, vous recevrez une notification par courrier électronique vous informant de la date à laquelle les tests des nouvelles fonctionnalités d'IA générative dans Search pourront commencer. Les utilisateurs qui souhaitent s'inscrire peuvent le faire en cliquant sur l'icône Labs dans la version la plus récente de l'application Google sur les appareils Android et iOS, ou dans le navigateur Chrome.

Une fois l'accès au programme expérimental accordé, l'expérience de recherche pilotée par l'IA fournit des résultats plus efficaces, permettant aux utilisateurs de comprendre rapidement un sujet et d'accomplir des tâches avec facilité, selon Google. Cette expérience de recherche avancée rationalise le processus d'acquisition de connaissances sur des sujets nouveaux ou complexes qui nécessitent généralement plusieurs requêtes distinctes. Par exemple, le moteur de recherche génère désormais un instantané alimenté par l'IA pour aider les utilisateurs à comprendre les facteurs à prendre en compte lors de la saisie d'une requête, comme l'apprentissage du ukulélé par rapport à la guitare.

Outre l'aide à la compréhension de sujets complexes, l'expérience générative de recherche peut également offrir des conseils rapides pour des questions spécifiques. Les utilisateurs qui cherchent des réponses à des questions telles que "Comment enlever une vieille tache de café sur un pull en laine" ou "Comment renouveler rapidement mon passeport" pourront facilement accéder aux informations essentielles, passer en revue une série d'options et passer aux étapes suivantes avec l'aide des ressources web.

En outre, l'expérience de recherche remaniée comprend une fonction d'intégration des achats. Comme l'explique Google, les utilisateurs peuvent rechercher des produits tels que le papier peint à décoller et à coller pour la cuisine afin d'obtenir des informations sur des facteurs essentiels, tels que la facilité de décollage, et recevoir une liste d'options, y compris les prix, les évaluations des clients et les liens d'achat.

Pour ceux qui souhaitent obtenir davantage d'informations, les utilisateurs peuvent choisir de poser une question complémentaire ou de choisir une suggestion d'étape suivante. Cette action conduit à un mode conversationnel dans lequel les utilisateurs peuvent s'informer davantage sur le sujet en question, le contexte étant conservé à travers plusieurs questions.

Google considère cette expérience comme la première étape de l'introduction de l'IA générative dans la recherche et promet de nombreuses mises à jour et améliorations à l'avenir. L'entreprise, qui envisage une expérience de recherche plus naturelle et plus intuitive, attend avec impatience les réactions des utilisateurs qui testeront ces nouvelles fonctionnalités.

