Google, şirketin Arama'daki üretici yapay zeka yeteneklerine erken erişim sağlayan yeni bir girişim olan Search Labs'ı başlattığını duyurdu. Bu yenilikçi özellikler, yalnızca birkaç hafta önce Google'ın I/O etkinliğinde vurgulandı ve teknoloji devi şimdi, ilgilenen kullanıcıların daha geniş bir sunum gerçekleşmeden önce kaydolmaları ve deneysel özellikleri test etmeleri için Arama Laboratuvarlarına erişim sağlıyor.

Arama Laboratuvarları'na kaydolduysanız, Arama'daki yeni üretken yapay zeka özelliklerinin testinin ne zaman başlayabileceğini bildiren bir e-posta bildirimi alacaksınız. Kaydolmak isteyen kullanıcılar, Android ve iOS cihazlarda veya Chrome masaüstü tarayıcıda Google uygulamasının en son sürümündeki Labs simgesi aracılığıyla kayıt olabilir.

Google'a göre, deneysel programa erişim verildiğinde, yapay zeka güdümlü Arama deneyimi daha verimli sonuçlar sunarak kullanıcıların bir konuyu hızlı bir şekilde kavramasını ve görevleri kolaylıkla gerçekleştirmesini sağlıyor. Bu gelişmiş arama deneyimi, genellikle birden çok ayrı sorgulamayı gerektiren yeni veya karmaşık konularda bilgi edinme sürecini kolaylaştırır. Örneğin, Arama artık kullanıcıların bir sorgu girerken göz önünde bulundurmaları gereken faktörleri anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir anlık görüntü oluşturacak (ör. gitara karşı ukulele öğrenmek gibi).

Arama Üretken Deneyimi, karmaşık konuları anlama konusunda yardım sağlamanın yanı sıra belirli sorular için hızlı ipuçları da sunabilir. Yün süveterdeki eski kahve lekesi nasıl çıkar veya Pasaportumu hızlı bir şekilde nasıl yenileyebilirim gibi sorulara yanıt arayan kullanıcılar, web'in yardımıyla temel bilgilere kolayca erişebilecek, çeşitli seçenekleri gözden geçirebilecek ve sonraki adımları atabilecek. kaynaklar.

Ayrıca, yenilenen arama deneyimi bir Alışveriş entegrasyon özelliği içerir. Google'ın açıkladığı gibi, kullanıcılar, kaldırma kolaylığı gibi önemli faktörleri öğrenmek ve fiyatlar, müşteri puanları ve satın alma bağlantıları dahil olmak üzere bir seçenek listesi almak için Mutfak için Soy ve yapıştır duvar kağıdı gibi ürünleri arayabilirler.

Daha fazla bilgi arayanlar için, kullanıcılar bir takip sorusu sormayı veya önerilen bir sonraki adımı seçmeyi seçebilir. Bu eylem, kullanıcıların eldeki konu hakkında daha fazla soru sorabilecekleri ve bağlamın birden çok soruda korunduğu bir konuşma moduna yol açar.

Google, bu deneyi üretken yapay zekayı Arama'ya sunmanın ilk adımı olarak görüyor ve gelecekte çok sayıda güncelleme ve geliştirme sözü veriyor. Şirket, daha doğal ve sezgisel bir arama deneyimi hayal ederken, bu yeni özellikleri deneyen kullanıcıların geri bildirimlerini sabırsızlıkla bekliyor.

Kodsuz ve düşük kodlu platformlar teknoloji endüstrisinde devrim yaratmaya devam ederken, AppMaster platformu gibi çözümler daha hızlı ve daha uygun maliyetli uygulama geliştirmeyi kolaylaştırıyor. Google, Arama'da üretken yapay zeka yeteneklerine öncülük ederken, AppMaster, işletmelerin teknik borç olmadan ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. 60.000'den fazla kullanıcıyla, genel kullanıcı deneyimini basitleştiren ve geliştiren gelişmiş platformlar için gelecek parlak görünüyor.