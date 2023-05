Google đã công bố ra mắt Search Labs , một sáng kiến mới cung cấp quyền truy cập sớm vào các khả năng AI tổng quát của công ty trong Tìm kiếm. Các tính năng cải tiến này đã được nêu bật trong sự kiện I/O của Google chỉ vài tuần trước và gã khổng lồ công nghệ này hiện đang cung cấp quyền truy cập vào Search Labs để những người dùng quan tâm đăng ký và kiểm tra các tính năng thử nghiệm trước khi triển khai rộng rãi hơn.

Nếu đã đăng ký Search Labs, bạn sẽ nhận được thông báo qua email cho biết khi nào quá trình thử nghiệm các tính năng AI tổng hợp mới trong Tìm kiếm có thể bắt đầu. Đối với những người dùng muốn đăng ký, có thể đăng ký thông qua biểu tượng Labs trong phiên bản mới nhất của ứng dụng Google trên thiết bị Android và iOS hoặc trên trình duyệt Chrome dành cho máy tính để bàn.

Theo Google, sau khi được cấp quyền truy cập vào chương trình thử nghiệm, trải nghiệm Tìm kiếm do AI điều khiển mang lại kết quả hiệu quả hơn, cho phép người dùng nhanh chóng hiểu chủ đề và hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, theo Google. Trải nghiệm tìm kiếm nâng cao này hợp lý hóa quá trình thu thập kiến thức về các chủ đề mới hoặc phức tạp thường đòi hỏi nhiều câu hỏi riêng biệt. Ví dụ: Tìm kiếm hiện sẽ tạo ảnh chụp nhanh do AI cung cấp để hỗ trợ người dùng hiểu các yếu tố cần xem xét khi nhập truy vấn, chẳng hạn như học đàn ukulele so với ghi-ta.

Ngoài việc cung cấp hỗ trợ để hiểu các chủ đề phức tạp, Trải nghiệm Sáng tạo Tìm kiếm còn có thể đưa ra các mẹo nhanh cho các câu hỏi cụ thể. Người dùng đang tìm kiếm câu trả lời cho các truy vấn như Cách loại bỏ vết cà phê cũ khỏi áo len hoặc Làm cách nào để gia hạn hộ chiếu nhanh chóng sẽ có thể dễ dàng truy cập thông tin cần thiết, xem xét nhiều tùy chọn và thực hiện các bước tiếp theo với sự trợ giúp từ web tài nguyên.

Hơn nữa, trải nghiệm tìm kiếm được cải tiến kết hợp tính năng tích hợp Mua sắm. Như Google giải thích, người dùng có thể tìm kiếm các sản phẩm như Bóc và dán giấy dán tường cho nhà bếp để tìm hiểu về các yếu tố quan trọng - chẳng hạn như dễ dàng gỡ bỏ - và nhận danh sách các tùy chọn, bao gồm giá cả, xếp hạng của khách hàng và liên kết mua hàng.

Đối với những người tìm kiếm thêm thông tin, người dùng có thể chọn đặt câu hỏi tiếp theo hoặc chọn bước tiếp theo được đề xuất. Hành động này dẫn đến một chế độ đàm thoại trong đó người dùng có thể hỏi thêm về chủ đề hiện tại, với ngữ cảnh được giữ lại qua nhiều câu hỏi.

Google xem thử nghiệm này là bước khởi đầu trong việc giới thiệu AI tổng quát cho Tìm kiếm và hứa hẹn sẽ có nhiều bản cập nhật và cải tiến trong tương lai. Khi công ty hình dung ra trải nghiệm tìm kiếm trực quan và tự nhiên hơn, công ty háo hức chờ đợi phản hồi từ những người dùng dùng thử các khả năng mới này.

