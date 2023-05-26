أعلنت Google عن إطلاق Search Labs ، وهي مبادرة جديدة توفر وصولاً مبكرًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية للشركة في البحث. تم تسليط الضوء على هذه الميزات المبتكرة خلال حدث Google I / O قبل أسبوعين فقط ، وتوفر الشركة التقنية الثقيلة الآن إمكانية الوصول إلى Search Labs للمستخدمين المهتمين للتسجيل واختبار الميزات التجريبية قبل بدء النشر على نطاق أوسع.

إذا قمت بالتسجيل في Search Labs ، فستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني لإعلامك بوقت بدء اختبار ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في البحث. بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون إلى التسجيل ، يمكن التسجيل من خلال رمز Labs في أحدث إصدار من تطبيق Google على أجهزة Android و iOS أو على متصفح Chrome لسطح المكتب.

بمجرد منح الوصول إلى البرنامج التجريبي ، توفر تجربة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي نتائج أكثر كفاءة ، مما يمكّن المستخدمين من فهم الموضوع بسرعة وإنجاز المهام بسهولة ، وفقًا لـ Google. تعمل تجربة البحث المتقدم هذه على تبسيط عملية اكتساب المعرفة حول الموضوعات الجديدة أو المعقدة التي تتطلب عادةً استفسارات متعددة منفصلة. على سبيل المثال ، سينشئ البحث الآن لقطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين في فهم العوامل التي يجب مراعاتها عند إدخال استعلام ، مثل تعلم القيثارة مقابل الجيتار.

بصرف النظر عن تقديم المساعدة في فهم الموضوعات المعقدة ، يمكن أن تقدم تجربة البحث التوليدية أيضًا نصائح سريعة لأسئلة محددة. المستخدمون الذين يبحثون عن إجابات على استفسارات مثل كيفية إزالة بقعة قهوة قديمة من سترة صوفية أو كيف يمكنني تجديد جواز سفري بسرعة ، سيتمكنون من الوصول بسهولة إلى المعلومات الأساسية ، ومراجعة مجموعة من الخيارات ، واتخاذ الخطوات التالية بمساعدة من الويب موارد.

علاوة على ذلك ، تتضمن تجربة البحث التي تم تجديدها ميزة تكامل التسوق. كما توضح Google ، يمكن للمستخدمين البحث عن منتجات مثل Peel and stick wallpaper للمطبخ للتعرف على العوامل الحاسمة - مثل سهولة الإزالة - وتلقي قائمة بالخيارات ، بما في ذلك الأسعار وتقييمات العملاء وروابط الشراء.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من المعلومات ، يمكن للمستخدمين اختيار طرح سؤال متابعة أو اختيار الخطوة التالية المقترحة. يؤدي هذا الإجراء إلى وضع محادثة حيث يمكن للمستخدمين الاستفسار أكثر عن الموضوع المطروح ، مع الاحتفاظ بالسياق عبر أسئلة متعددة.

تنظر Google إلى هذه التجربة على أنها الخطوة الافتتاحية في إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي للبحث وتعد بالعديد من التحديثات والتحسينات في المستقبل. نظرًا لأن الشركة تتصور تجربة بحث أكثر طبيعية وبديهية ، فإنها تنتظر بفارغ الصبر تعليقات المستخدمين الذين جربوا هذه القدرات الجديدة.

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز ومنصات منخفضة الشفرة تستمر في إحداث ثورة في صناعة التكنولوجيا ، فإن الحلول مثل منصة AppMaster تسهل تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. في حين أن Google رائدة في إنشاء إمكانات الذكاء الاصطناعي في البحث ، AppMaster يمكّن الشركات من إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة وخلفية قابلة للتطوير دون أي دين تقني. مع وجود أكثر من 60.000 مستخدم ، يبدو المستقبل مشرقًا للمنصات المتقدمة التي تبسط وتعزز تجربة المستخدم الإجمالية.