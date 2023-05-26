谷歌宣布推出 "搜索实验室"，这是一项新的举措，可以让人们提前使用该公司在搜索方面的人工智能功能。这些创新功能在几周前的谷歌I/O大会上得到了强调，这个科技巨头现在为感兴趣的用户提供了进入搜索实验室的机会，让他们在更广泛的推广之前注册并测试这些实验性功能。

如果你已经注册了搜索实验室，你会收到一封电子邮件通知，告知你何时可以开始测试搜索中的新生成性人工智能功能。对于想要注册的用户来说，可以通过安卓和iOS设备上最新版本的谷歌应用程序或Chrome桌面浏览器上的实验室图标进行注册。

据谷歌称，一旦被允许进入该实验项目，人工智能驱动的搜索体验将提供更有效的结果，使用户能够快速理解一个主题，并轻松完成任务。这种先进的搜索体验简化了获取新的或复杂的主题知识的过程，这些主题通常需要多个单独的查询。例如，搜索现在将生成一个人工智能驱动的快照，以帮助用户了解输入查询时需要考虑的因素，如学习尤克里里与吉他。

除了为理解复杂的主题提供帮助，搜索生成体验还可以为特定问题提供快速提示。寻求答案的用户，如如何去除羊毛衫上的旧咖啡污渍或如何快速更新我的护照，将能够轻松获得基本信息，审查一系列选项，并在网络资源的帮助下采取下一步行动。

此外，改版后的搜索体验加入了购物整合功能。正如谷歌解释的那样，用户可以搜索诸如厨房用剥离和粘贴墙纸等产品，以了解关键因素--如拆除的难易程度--并收到一个选项清单，包括价格、客户评价和购买链接。

对于那些寻求更多信息的人，用户可以选择提出后续问题或选择建议的下一步。这一行动导致了一种对话模式，用户可以进一步询问手头的主题，并在多个问题中保留上下文。

谷歌认为这一实验是将生成性人工智能引入搜索的第一步，并承诺在未来进行大量的更新和改进。由于该公司设想了一种更自然和直观的搜索体验，它急切地等待着试用这些新功能的用户的反馈。

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