Google ogłosiło uruchomienie Search Labs, nowej inicjatywy zapewniającej wczesny dostęp do generatywnych możliwości sztucznej inteligencji firmy w wyszukiwarce. Te innowacyjne funkcje zostały zaprezentowane podczas wydarzenia Google I/O zaledwie kilka tygodni temu, a technologiczna potęga zapewnia teraz dostęp do Search Labs zainteresowanym użytkownikom, aby mogli zarejestrować się i przetestować eksperymentalne funkcje przed ich szerszym wdrożeniem.

Jeśli zarejestrowałeś się w Search Labs, otrzymasz powiadomienie e-mail z informacją o rozpoczęciu testowania nowych funkcji generatywnej sztucznej inteligencji w wyszukiwarce. Dla użytkowników, którzy chcą się zarejestrować, rejestracja jest możliwa za pośrednictwem ikony Labs w najnowszej wersji aplikacji Google na urządzenia z systemem Android i iOS lub w przeglądarce Chrome na komputery stacjonarne.

Po uzyskaniu dostępu do eksperymentalnego programu, wyszukiwanie oparte na sztucznej inteligencji zapewnia bardziej wydajne wyniki, umożliwiając użytkownikom szybkie zrozumienie tematu i łatwe wykonywanie zadań, według Google. To zaawansowane doświadczenie wyszukiwania usprawnia proces zdobywania wiedzy na nowe lub skomplikowane tematy, które zwykle wymagają wielu oddzielnych zapytań. Na przykład, wyszukiwarka będzie teraz generować migawki oparte na sztucznej inteligencji, aby pomóc użytkownikom w zrozumieniu czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wprowadzaniu zapytania, takiego jak nauka gry na ukulele czy gitarze.

Oprócz pomocy w zrozumieniu złożonych tematów, Search Generative Experience może również oferować szybkie wskazówki dotyczące konkretnych pytań. Użytkownicy szukający odpowiedzi na pytania takie jak Jak usunąć starą plamę po kawie z wełnianego swetra lub Jak mogę szybko odnowić paszport, będą mogli łatwo uzyskać dostęp do niezbędnych informacji, przejrzeć szereg opcji i podjąć kolejne kroki z pomocą zasobów internetowych.

Co więcej, odświeżona wyszukiwarka zawiera funkcję integracji zakupów. Jak wyjaśnia Google, użytkownicy mogą wyszukiwać produkty takie jak tapety do kuchni, aby dowiedzieć się o kluczowych czynnikach - takich jak łatwość usuwania - i otrzymać listę opcji, w tym ceny, oceny klientów i linki do zakupu.

Dla tych, którzy szukają więcej informacji, użytkownicy mogą zadać dodatkowe pytanie lub wybrać sugerowany następny krok. To działanie prowadzi do trybu konwersacji, w którym użytkownicy mogą dalej pytać o dany temat, z zachowaniem kontekstu w wielu pytaniach.

Google postrzega ten eksperyment jako inauguracyjny krok we wprowadzaniu generatywnej sztucznej inteligencji do wyszukiwarki i obiecuje liczne aktualizacje i ulepszenia w przyszłości. Ponieważ firma przewiduje bardziej naturalne i intuicyjne wyszukiwanie, z niecierpliwością czeka na opinie użytkowników, którzy wypróbują te nowe możliwości.

Ponieważ platformy no-code i low-code nadal rewolucjonizują branżę technologiczną, rozwiązania takie jak platforma AppMaster ułatwiają szybsze i bardziej opłacalne tworzenie aplikacji. Podczas gdy Google jest pionierem generatywnych możliwości sztucznej inteligencji w wyszukiwarce, AppMaster umożliwia firmom tworzenie skalowalnych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez długu technicznego. Z ponad 60 000 użytkowników, przyszłość wydaje się świetlana dla zaawansowanych platform, które upraszczają i poprawiają ogólne wrażenia użytkownika.