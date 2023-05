Google ha annunciato il lancio di Search Labs, una nuova iniziativa che offre un accesso anticipato alle funzionalità di IA generativa dell'azienda nella ricerca. Queste innovative funzionalità sono state messe in evidenza durante l'evento I/O di Google, un paio di settimane fa, e il peso massimo della tecnologia sta ora fornendo agli utenti interessati l'accesso a Search Labs per iscriversi e testare le funzionalità sperimentali prima che avvenga un roll-out più ampio.

Se vi siete iscritti a Search Labs, riceverete una notifica via e-mail che vi informerà dell'inizio della sperimentazione delle nuove funzioni di intelligenza artificiale generativa in Search. Per gli utenti che desiderano iscriversi, la registrazione è possibile attraverso l'icona Labs nella versione più recente dell'app Google su dispositivi Android e iOS o sul browser desktop Chrome.

Una volta ottenuto l'accesso al programma sperimentale, l'esperienza di ricerca guidata dall'intelligenza artificiale offre risultati più efficienti, consentendo agli utenti di comprendere rapidamente un argomento e di svolgere le attività con facilità, secondo Google. Questa esperienza di ricerca avanzata semplifica il processo di acquisizione di conoscenze su argomenti nuovi o complessi che di solito richiedono più ricerche separate. Ad esempio, la ricerca genera ora un'istantanea alimentata dall'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a comprendere i fattori da considerare quando si inserisce una query, ad esempio per imparare l'ukulele o la chitarra.

Oltre a fornire assistenza nella comprensione di argomenti complessi, la Search Generative Experience può anche offrire suggerimenti rapidi per domande specifiche. Gli utenti che cercano risposte a domande come Come rimuovere una vecchia macchia di caffè da un maglione di lana o Come posso rinnovare rapidamente il mio passaporto potranno accedere facilmente alle informazioni essenziali, esaminare una serie di opzioni e compiere i passi successivi con l'assistenza delle risorse web.

Inoltre, la rinnovata esperienza di ricerca incorpora una funzione di integrazione dello Shopping. Come spiega Google, gli utenti possono cercare prodotti come la carta da parati Peel and stick per la cucina per conoscere i fattori cruciali, come la facilità di rimozione, e ricevere un elenco di opzioni, compresi i prezzi, le valutazioni dei clienti e i link per l'acquisto.

Per coloro che desiderano maggiori informazioni, gli utenti possono scegliere di porre una domanda di approfondimento o di scegliere un passo successivo suggerito. Questa azione porta a una modalità di conversazione in cui gli utenti possono approfondire l'argomento in questione, conservando il contesto per più domande.

Google considera questo esperimento come il primo passo verso l'introduzione dell'intelligenza artificiale generativa nella ricerca e promette numerosi aggiornamenti e miglioramenti in futuro. Poiché l'azienda prevede un'esperienza di ricerca più naturale e intuitiva, attende con ansia il feedback degli utenti che proveranno queste nuove funzionalità.

Mentre le piattaforme no-code e low-code continuano a rivoluzionare l'industria tecnologica, soluzioni come la piattaforma AppMaster facilitano lo sviluppo di applicazioni in modo più rapido ed economico. Mentre Google è pioniere delle capacità di intelligenza artificiale generativa nella ricerca, AppMaster consente alle aziende di creare applicazioni web, mobili e backend scalabili senza debiti tecnici. Con oltre 60.000 utenti, il futuro appare luminoso per le piattaforme avanzate che semplificano e migliorano l'esperienza complessiva dell'utente.