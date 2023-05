Google heeft de lancering van Search Labs aangekondigd, een nieuw initiatief dat vroegtijdige toegang biedt tot de generatieve AI-mogelijkheden van het bedrijf in Search. Deze innovatieve functies werden een paar weken geleden tijdens Google's I/O-evenement onder de aandacht gebracht, en het tech zwaargewicht biedt nu toegang tot Search Labs voor geïnteresseerde gebruikers om zich aan te melden en de experimentele functies te testen voordat een bredere uitrol plaatsvindt.

Als je je hebt aangemeld voor Search Labs, krijg je per e-mail bericht wanneer het testen van de nieuwe generatieve AI-functies in Search kan beginnen. Gebruikers die zich willen aanmelden, kunnen zich aanmelden via het Labs-pictogram in de meest recente versie van de Google-app op Android- en iOS-apparaten of in de desktopbrowser Chrome.

Zodra toegang is verleend tot het experimentele programma, levert de AI-gestuurde zoekervaring efficiëntere resultaten op, waardoor gebruikers een onderwerp snel kunnen doorgronden en met gemak taken kunnen uitvoeren, aldus Google. Deze geavanceerde zoekervaring stroomlijnt het proces van kennisverwerving over nieuwe of ingewikkelde onderwerpen waarvoor gewoonlijk meerdere afzonderlijke onderzoeken nodig zijn. Search genereert nu bijvoorbeeld een AI-gebaseerde momentopname om gebruikers te helpen begrijpen met welke factoren ze rekening moeten houden bij het invoeren van een zoekopdracht, zoals ukulele vs gitaar leren.

De Search Generative Experience biedt niet alleen hulp bij het begrijpen van complexe onderwerpen, maar ook snelle tips voor specifieke vragen. Gebruikers die antwoorden zoeken op vragen als Hoe verwijder ik een oude koffievlek uit een wollen trui of Hoe kan ik mijn paspoort snel vernieuwen, krijgen gemakkelijk toegang tot essentiële informatie, bekijken een reeks opties en nemen de volgende stappen met hulp van webbronnen.

Bovendien bevat de vernieuwde zoekervaring een functie voor winkelintegratie. Zoals Google uitlegt, kunnen gebruikers zoeken naar producten als keukenbehang om meer te weten te komen over cruciale factoren - zoals verwijderingsgemak - en een lijst met opties ontvangen, inclusief prijzen, klantbeoordelingen en aankooplinks.

Gebruikers die meer informatie willen, kunnen een vervolgvraag stellen of een voorgestelde volgende stap kiezen. Deze actie leidt tot een conversatiemodus waarin gebruikers verder kunnen informeren over het betreffende onderwerp, waarbij de context bij meerdere vragen behouden blijft.

Google ziet dit experiment als de eerste stap in de introductie van generatieve AI in Search en belooft talrijke updates en verbeteringen in de toekomst. Aangezien het bedrijf een natuurlijkere en intuïtievere zoekervaring voor ogen heeft, wacht het met spanning op de feedback van gebruikers die deze nieuwe mogelijkheden uitproberen.

Nu no-code en low-code-platforms een revolutie blijven veroorzaken in de technologie-industrie, maken oplossingen zoals het AppMaster -platform snellere en meer kosteneffectieve applicatieontwikkeling mogelijk. Terwijl Google pioniert met generatieve AI-mogelijkheden in Search, stelt AppMaster bedrijven in staat om schaalbare web-, mobiele en back-end applicaties te maken zonder technische schuld. Met meer dan 60.000 gebruikers ziet de toekomst er rooskleurig uit voor geavanceerde platforms die de algemene gebruikerservaring vereenvoudigen en verbeteren.