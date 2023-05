A Google anunciou o lançamento do Search Labs, uma nova iniciativa que permite o acesso antecipado às capacidades de IA generativa da empresa na Pesquisa. Estas funcionalidades inovadoras foram destacadas durante o evento I/O da Google, há apenas algumas semanas, e a empresa de tecnologia pesada está agora a fornecer acesso ao Search Labs para que os utilizadores interessados se inscrevam e testem as funcionalidades experimentais antes de uma implementação mais ampla.

Se se inscreveu no Search Labs, receberá uma notificação por correio electrónico informando-o de quando poderão começar os testes das novas funcionalidades de IA generativa no Search. Para os utilizadores que pretendam inscrever-se, o registo é possível através do ícone Labs na versão mais recente da aplicação Google em dispositivos Android e iOS ou no navegador Chrome para computador.

Uma vez concedido o acesso ao programa experimental, a experiência de Pesquisa orientada por IA oferece resultados mais eficientes, permitindo que os utilizadores compreendam rapidamente um assunto e realizem tarefas com facilidade, de acordo com a Google. Esta experiência de pesquisa avançada simplifica o processo de aquisição de conhecimento sobre tópicos novos ou complexos que normalmente necessitam de várias consultas separadas. Por exemplo, a Pesquisa irá agora gerar um instantâneo alimentado por IA para ajudar os utilizadores a compreender os factores a considerar ao introduzir uma consulta, como aprender ukulele vs guitarra.

Para além de prestar assistência na compreensão de assuntos complexos, a Experiência Generativa da Pesquisa também pode oferecer dicas rápidas para perguntas específicas. Os utilizadores que procuram respostas a perguntas como Como remover uma mancha de café de uma camisola de lã ou Como posso renovar o meu passaporte rapidamente poderão aceder facilmente a informações essenciais, analisar uma série de opções e dar os passos seguintes com a ajuda de recursos Web.

Além disso, a experiência de pesquisa renovada incorpora uma funcionalidade de integração de compras. Tal como a Google explica, os utilizadores podem pesquisar produtos como Papel de parede para cozinha "descascar e colar" para saberem mais sobre factores cruciais - como a facilidade de remoção - e receberem uma lista de opções, incluindo preços, classificações de clientes e ligações de compra.

Para aqueles que procuram mais informações, os utilizadores podem optar por fazer uma pergunta de seguimento ou escolher um passo seguinte sugerido. Esta acção conduz a um modo de conversação em que os utilizadores podem fazer mais perguntas sobre o tópico em questão, com o contexto a ser mantido em várias perguntas.

A Google considera esta experiência como o passo inaugural na introdução da IA generativa na Pesquisa e promete inúmeras actualizações e melhorias no futuro. Como a empresa prevê uma experiência de pesquisa mais natural e intuitiva, aguarda ansiosamente o feedback dos utilizadores que experimentam estas novas capacidades.

