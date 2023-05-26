Google объявил о запуске Search Labs, новой инициативы, предоставляющей ранний доступ к возможностям генеративного ИИ в поиске. Эти инновационные функции были представлены на мероприятии Google I/O всего пару недель назад, и теперь технологический гигант предоставляет доступ к Search Labs заинтересованным пользователям, чтобы они могли зарегистрироваться и протестировать экспериментальные функции до начала более широкого распространения.

Если вы зарегистрировались в Search Labs, вы получите уведомление по электронной почте с информацией о том, когда начнется тестирование новых функций генеративного ИИ в Search. Для пользователей, желающих зарегистрироваться, регистрация возможна через значок Labs в последней версии приложения Google на устройствах Android и iOS или в настольном браузере Chrome.

По словам Google, после получения доступа к экспериментальной программе поиск с использованием ИИ будет выдавать более эффективные результаты, позволяя пользователям быстро понять предмет и с легкостью выполнять задачи. Усовершенствованный поиск упрощает процесс получения знаний по новым или сложным темам, которые обычно требуют нескольких отдельных запросов. Например, поиск теперь будет генерировать снимок, созданный искусственным интеллектом, чтобы помочь пользователям понять, какие факторы следует учитывать при вводе запроса, например, при изучении игры на укулеле по сравнению с гитарой.

Помимо помощи в понимании сложных тем, Search Generative Experience также может предложить быстрые советы по конкретным вопросам. Пользователи, ищущие ответы на такие вопросы, как "Как удалить старое пятно от кофе с шерстяного свитера" или "Как быстро продлить паспорт", смогут легко получить доступ к необходимой информации, просмотреть ряд вариантов и предпринять следующие шаги с помощью веб-ресурсов.

Кроме того, обновленный поиск включает в себя функцию интеграции с Shopping. Как объясняет Google, пользователи могут искать такие продукты, как обои для кухни Peel and stick, чтобы узнать о важнейших факторах, таких как простота удаления, и получить список вариантов, включая цены, оценки покупателей и ссылки на покупку.

Для тех, кто ищет дополнительную информацию, пользователи могут задать вопрос или выбрать предложенный следующий шаг. Это действие приводит к переходу в режим разговора, в котором пользователи могут задать дополнительные вопросы на заданную тему, причем контекст сохраняется в течение нескольких вопросов.

Google рассматривает этот эксперимент как первый шаг по внедрению генеративного ИИ в Поиск и обещает многочисленные обновления и усовершенствования в будущем. Поскольку компания планирует сделать поиск более естественным и интуитивно понятным, она с нетерпением ждет отзывов пользователей, которые опробуют эти новые возможности.

Поскольку платформы no-code и low-code продолжают революционизировать технологическую отрасль, такие решения, как платформа AppMaster, способствуют более быстрой и экономически эффективной разработке приложений. В то время как Google впервые использует возможности генеративного искусственного интеллекта в поиске, AppMaster позволяет компаниям создавать масштабируемые веб-, мобильные и внутренние приложения без технического долга. С более чем 60 000 пользователей будущее представляется светлым для передовых платформ, которые упрощают и улучшают общий пользовательский опыт.