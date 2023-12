Google présente MedLM : des modèles d'IA révolutionnaires pour le secteur de la santé

Google a annoncé le lancement de MedLM, une famille de modèles d'intelligence artificielle (IA) optimisés pour les applications de soins de santé. Ces modèles, qui trouvent leur origine dans Med-PaLM 2, un framework interne construit par Google, peuvent fonctionner à un niveau expert, répondant à de nombreuses requêtes d'examens médicaux, apportant ainsi une vague d'innovation dans le secteur de la santé.

Cette offre révolutionnaire est actuellement accessible aux clients Google Cloud basés aux États-Unis, certains marchés disposant du service en phase de prévisualisation. Ces modèles sont accessibles via Vertex AI, la plateforme de développement de logiciels d'IA entièrement gérée de Google.

Il existe deux variantes de modèles MedLM actuellement disponibles. Le premier est un modèle plus grand, spécialement conçu pour gérer des tâches complexes. D'un autre côté, un modèle plus petit, conçu pour un réglage précis, est disponible pour une mise à l'échelle sur de nombreuses tâches. Comme indiqué dans un article de blog rédigé par Yossi Matias, vice-président de l'ingénierie et de la recherche de Google, l'adéquation des widgets varie en fonction du cas d'utilisation.

En introduisant ces modèles d'IA, Google a fait part de son intention stratégique de s'associer aux acteurs de première ligne du secteur de la santé, notamment les chercheurs, les organisations des sciences de la vie, le secteur de la santé et d'autres. Il s'agit d'un domaine concurrentiel dans lequel les principaux rivaux de Google, Microsoft et Amazon, cherchent sérieusement à conquérir le marché de l'IA dans le domaine de la santé, qui devrait représenter des dizaines de milliards d'ici 2032.

Ce développement récent fait suite au lancement d'AWS HealthScribe par Amazon. AWS HealthScribe utilise l'IA générative pour transcrire, résumer et examiner les discussions patient-médecin. Pendant ce temps, Microsoft teste divers produits de santé basés sur l’IA, notamment des applications d’assistance médicale soutenues par de vastes modèles linguistiques.

Néanmoins, l’adoption de l’IA dans les soins de santé ne se fait pas sans défis. Comme le précise l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’utilisation de l’IA générative dans les soins de santé présente un risque important. Il a noté des inconvénients potentiels tels que de mauvaises réponses, la propagation de la désinformation sur la santé et la fuite de données sur la santé ou d'autres informations confidentielles.

Dans ce contexte, Google réaffirme son engagement en faveur d’une approche prudente du déploiement des outils d’IA dans le domaine de la santé. L'engagement de Google s'aligne sur celui d'autres sociétés, notamment AppMaster , qui cherche également à exploiter de manière responsable les avantages potentiels de l'IA. AppMaster, comme Google, se concentre également sur l'utilisation sûre de la technologie, permettant aux professionnels d'améliorer les soins de santé tout en garantissant l'accessibilité des avantages à tous.