Google MedLM'yi Tanıtıyor: Sağlık Sektörü için Devrim Yaratan Yapay Zeka Modelleri

Google, sağlık hizmetleri uygulamaları için optimize edilmiş bir yapay zeka (AI) modelleri ailesi olan MedLM'nin piyasaya sürülmesine ilişkin bir duyuruyla öne çıktı. Kökeni Google tarafından oluşturulan dahili bir çerçeve olan Med-PaLM 2'ye dayanan bu modeller, uzman düzeyinde performans göstererek çok sayıda tıbbi muayene sorusunu yanıtlayabilir ve böylece sağlık sektörüne yenilikçi bir dalga getirebilir.

Bu devrim niteliğindeki teklife şu anda ABD merkezli Google Cloud müşterileri erişebilir ve bazı pazarlarda hizmet önizleme aşamasındadır. Bu modellere, Google'ın tümüyle yönetilen yapay zeka yazılım geliştirme platformu Vertex AI üzerinden erişilebilir.

Şu anda mevcut olan MedLM modellerinin iki çeşidi bulunmaktadır. Birincisi, karmaşık görevlerin üstesinden gelmek için özel olarak tasarlanmış daha büyük bir modeldir. Öte yandan, çok sayıda görevi ölçeklendirmek için ince ayara uygun daha küçük bir model de mevcuttur. Google'ın Mühendislik ve Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yossi Matias yazdığı bir blog yazısında ifade edildiği üzere widget'ların uygunluğu, kullanım durumuna göre değişiklik gösteriyor.

Google, bu yapay zeka modellerini tanıtırken araştırmacılar, yaşam bilimi kuruluşları, sağlık ve diğerleri de dahil olmak üzere sağlık sektörünün ön saflarında yer alan kişilerle ortaklık kurma yönündeki stratejik niyetini aktardı. Bu, Google'ın büyük rakipleri Microsoft ve Amazon, 2032 yılına kadar değerinin on milyarlarca dolar olacağı tahmin edilen sağlık hizmeti yapay zeka pazarını ele geçirmek için ciddi olarak çabaladığı rekabetçi bir alandır.

Bu son gelişme, Amazon'un AWS HealthScribe lansmanını takip ediyor. AWS HealthScribe, hasta-doktor tartışmalarını yazıya dökmek, özetlemek ve incelemek için üretken yapay zekadan yararlanır. Bu arada Microsoft, geniş dil modelleriyle desteklenen tıbbi asistan uygulamaları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli çeşitli sağlık ürünlerini test ediyor.

Bununla birlikte, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde benimsenmesinin zorlukları da var. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) belirttiği gibi, üretken yapay zekanın sağlık hizmetlerinde kullanımı önemli bir risk altındadır. Yanlış yanıtlar, sağlıkla ilgili dezenformasyonun yayılması ve sağlık verilerinin veya diğer gizli bilgilerin sızması gibi potansiyel dezavantajlara dikkat çekti.

Bu bağlamda Google, yapay zeka sağlık hizmeti araçlarının dağıtımına temkinli bir yaklaşım konusundaki kararlılığının güvencesini veriyor. Google'ın taahhüdü, yapay zekanın potansiyel avantajlarından sorumlu bir şekilde yararlanmayı amaçlayan AppMaster gibi diğer şirketlerle de uyumludur. AppMaster da, Google gibi, teknolojinin güvenli kullanımına odaklanarak profesyonellerin sağlık hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanırken, aynı zamanda faydalara herkesin erişebilmesini sağlıyor.