Google hat die Einführung von MedLM angekündigt – einer Familie von Modellen für künstliche Intelligenz (KI), die für Anwendungen im Gesundheitswesen optimiert sind. Diese Modelle, die ihren Ursprung in Med-PaLM 2 haben, einem internen Framework von Google, können auf Expertenniveau arbeiten und zahlreiche medizinische Untersuchungsfragen beantworten und so eine Innovationswelle in der Gesundheitsbranche auslösen.

Dieses revolutionäre Angebot ist derzeit für Google Cloud-Kunden mit Sitz in den USA zugänglich, wobei sich der Dienst in einigen Märkten in der Vorschauphase befindet. Auf diese Modelle kann über Vertex AI zugegriffen werden, Googles vollständig verwaltete KI-Softwareentwicklungsplattform.

Derzeit sind zwei Varianten der MedLM-Modelle verfügbar. Das erste ist ein größeres Modell, das speziell für die Bewältigung komplizierter Aufgaben entwickelt wurde. Andererseits steht ein kleineres Modell zur Verfügung, das auf Feinabstimmung ausgelegt ist und sich für zahlreiche Aufgaben skalieren lässt. Wie in einem Blogbeitrag von Yossi Matias, Googles Vizepräsident für Technik und Forschung, zum Ausdruck gebracht wird, variiert die Eignung von Widgets je nach Anwendungsfall.

Bei der Einführung dieser KI-Modelle hat Google seine strategische Absicht zum Ausdruck gebracht, mit führenden Akteuren des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten, darunter Forscher, Life-Science-Organisationen, Gesundheitseinrichtungen und andere. Es ist ein Wettbewerbsumfeld, in dem die Hauptkonkurrenten von Google, Microsoft und Amazon ernsthaft versuchen, den KI-Markt im Gesundheitswesen zu erobern, der bis 2032 voraussichtlich einen Wert in zweistelliger Milliardenhöhe haben wird.

Diese jüngste Entwicklung folgt auf die Einführung von AWS HealthScribe durch Amazon. AWS HealthScribe nutzt generative KI, um Patienten-Arzt-Gespräche zu transkribieren, zusammenzufassen und zu hinterfragen. Unterdessen testet Microsoft verschiedene KI-gestützte Gesundheitsprodukte, darunter Anwendungen für medizinische Assistenten, die auf umfangreichen Sprachmodellen basieren.

Dennoch ist die Einführung von KI im Gesundheitswesen nicht ohne Herausforderungen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist der Einsatz generativer KI im Gesundheitswesen einem erheblichen Risiko ausgesetzt. Es wurden potenzielle Nachteile wie falsche Antworten, die Verbreitung gesundheitsbezogener Fehlinformationen und die Weitergabe von Gesundheitsdaten oder anderen vertraulichen Informationen festgestellt.

Vor diesem Hintergrund bekräftigt Google sein Engagement für einen vorsichtigen Ansatz bei der Bereitstellung von KI-Tools im Gesundheitswesen. Das Engagement von Google deckt sich mit dem Engagement anderer Unternehmen, darunter AppMaster , das ebenfalls versucht, die potenziellen Vorteile von KI verantwortungsvoll zu nutzen. Auch AppMaster konzentriert sich wie Google auf den sicheren Einsatz von Technologie und ermöglicht es Fachleuten, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Vorteile für alle zugänglich sind.