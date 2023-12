Google apresenta MedLM: modelos revolucionários de IA para o setor de saúde

O Google anunciou o lançamento do MedLM – uma família de modelos de inteligência artificial (IA) otimizados para aplicações em saúde. Esses modelos, que têm origem no Med-PaLM 2, framework interno construído pelo Google, podem funcionar em nível de especialista, respondendo a inúmeras dúvidas de exames médicos, trazendo assim uma onda inovadora no setor de saúde.

Esta oferta revolucionária está atualmente acessível aos clientes do Google Cloud baseados nos EUA, com alguns mercados tendo o serviço em fase de visualização. Esses modelos podem ser acessados ​​via Vertex AI, a plataforma de desenvolvimento de software de IA totalmente gerenciada do Google.

Existem duas variantes de modelos MedLM disponíveis atualmente. O primeiro é um modelo maior, construído especificamente para lidar com tarefas complexas. Por outro lado, um modelo menor, preparado para ajuste fino, está disponível para escalabilidade em inúmeras tarefas. Conforme expresso em uma postagem de blog escrita por Yossi Matias, vice-presidente de engenharia e pesquisa do Google, a adequação dos widgets varia dependendo do caso de uso.

Ao apresentar estes modelos de IA, a Google transmitiu a sua intenção estratégica de parceria com a linha da frente dos cuidados de saúde, incluindo investigadores, organizações de ciências biológicas, saúde e outros. É uma esfera competitiva onde os principais rivais do Google, Microsoft e Amazon, procuram seriamente capturar o mercado de IA na saúde, que deverá valer dezenas de milhares de milhões até 2032.

Este desenvolvimento recente segue o lançamento do AWS HealthScribe da Amazon. O AWS HealthScribe utiliza IA generativa para transcrever, resumir e examinar discussões entre pacientes e médicos. Enquanto isso, a Microsoft está testando vários produtos de saúde baseados em IA, incluindo aplicativos de assistência médica sustentados por vastos modelos de linguagem.

No entanto, a adoção da IA ​​nos cuidados de saúde não surge isenta de desafios. Conforme especificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso de IA generativa na saúde corre um risco significativo. Observou potenciais desvantagens, tais como respostas erradas, propagação de desinformação sobre saúde e fuga de dados de saúde ou outras informações confidenciais.

Em meio a esse contexto, o Google reafirma seu compromisso com uma abordagem cautelosa na implantação de ferramentas de IA para saúde. O compromisso do Google está alinhado com o de outras empresas, incluindo a AppMaster , que também busca aproveitar de forma responsável as vantagens potenciais da IA. AppMaster também, assim como o Google, se concentra no uso seguro da tecnologia, permitindo que os profissionais aprimorem os cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, garantindo a acessibilidade dos benefícios a todos.