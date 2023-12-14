تقدمت Google بإعلان حول إطلاق MedLM - وهي عائلة من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) المُحسّنة لتطبيقات الرعاية الصحية. يمكن لهذه النماذج، التي ترجع أصولها إلى Med-PaLM 2، وهو إطار عمل داخلي أنشأته Google، أن تعمل على مستوى الخبراء، وتجيب على العديد من استفسارات الاختبارات الطبية، وبالتالي تجلب موجة مبتكرة في صناعة الرعاية الصحية.

هذا العرض الثوري متاح حاليًا لعملاء Google Cloud المقيمين في الولايات المتحدة، مع وجود الخدمة في بعض الأسواق في مرحلة المعاينة. يمكن الوصول إلى هذه النماذج عبر Vertex AI ، منصة تطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي المُدارة بالكامل من Google.

يوجد نوعان مختلفان من نماذج MedLM المتوفرة حاليًا. الأول هو نموذج أكبر، تم تصميمه خصيصًا للتعامل مع المهام المعقدة. من ناحية أخرى، يتوفر نموذج أصغر حجمًا، مُهيأ للضبط الدقيق، للتوسع عبر العديد من المهام. كما هو موضح في منشور بالمدونة كتبه Yossi Matias ، نائب رئيس قسم الهندسة والأبحاث في Google، تختلف مدى ملاءمة الأدوات وفقًا لحالة الاستخدام.

أثناء تقديم نماذج الذكاء الاصطناعي هذه، نقلت Google هدفها الاستراتيجي المتمثل في الشراكة مع الخطوط الأمامية للرعاية الصحية بما في ذلك الباحثين ومنظمات علوم الحياة والصحة وغيرها. إنه مجال تنافسي يسعى فيه المنافسون الرئيسيون لجوجل، Microsoft Amazon ، بجدية للاستيلاء على سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى عشرات المليارات بحلول عام 2032.

يأتي هذا التطور الأخير بعد إطلاق AWS HealthScribe من Amazon. يستخدم AWS HealthScribe الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسجيل المناقشات بين المريض والطبيب وتلخيصها وتدقيقها. وفي الوقت نفسه، تقوم مايكروسوفت باختبار العديد من منتجات الرعاية الصحية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيقات المساعدة الطبية المدعومة بنماذج لغوية واسعة.

ومع ذلك، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية لا يخلو من التحديات. كما حددت منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية معرض لخطر كبير. وأشارت إلى العيوب المحتملة مثل الإجابات الخاطئة، ونشر المعلومات المضللة الصحية، وتسريب البيانات الصحية أو غيرها من المعلومات السرية.

وفي هذا السياق، تؤكد Google التزامها باتباع نهج حذر في نشر أدوات الرعاية الصحية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يتوافق التزام Google مع الشركات الأخرى بما في ذلك AppMaster ، التي تسعى أيضًا إلى تسخير المزايا المحتملة للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. يركز AppMaster أيضًا، مثل Google، على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مما يمكّن المتخصصين من تعزيز الرعاية الصحية مع ضمان إمكانية الوصول إلى المزايا للجميع.