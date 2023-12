Google presenta MedLM: modelli di intelligenza artificiale rivoluzionari per il settore sanitario

Google ha annunciato il lancio di MedLM, una famiglia di modelli di intelligenza artificiale (AI) ottimizzati per applicazioni sanitarie. Questi modelli, che hanno origine in Med-PaLM 2, un framework interno creato da Google, possono funzionare a livello di esperti, rispondendo a numerose domande di esami medici, portando così un'ondata innovativa nel settore sanitario.

Questa offerta rivoluzionaria è attualmente accessibile ai clienti Google Cloud con sede negli Stati Uniti, con alcuni mercati che hanno il servizio in una fase di anteprima. È possibile accedere a questi modelli tramite Vertex AI, la piattaforma di sviluppo software AI completamente gestita di Google.

Esistono due varianti dei modelli MedLM attualmente disponibili. Il primo è un modello più grande, costruito appositamente per gestire compiti complessi. D'altro canto, è disponibile un modello più piccolo, predisposto per la massima personalizzazione, in grado di adattarsi a numerose attività. Come espresso in un post sul blog scritto da Yossi Matias, vicepresidente di ingegneria e ricerca di Google, l'idoneità dei widget varia a seconda del caso d'uso.

Durante l’introduzione di questi modelli di intelligenza artificiale, Google ha trasmesso il suo intento strategico di collaborare con il settore sanitario in prima linea, tra cui ricercatori, organizzazioni di scienze della vita, operatori sanitari e altri. Si tratta di una sfera competitiva in cui i principali rivali di Google, Microsoft e Amazon stanno cercando seriamente di conquistare il mercato dell’intelligenza artificiale sanitaria, che si prevede varrà decine di miliardi entro il 2032.

Questo recente sviluppo segue il lancio di AWS HealthScribe da parte di Amazon. AWS HealthScribe utilizza l'intelligenza artificiale generativa per trascrivere, riassumere e analizzare le discussioni tra paziente e medico. Nel frattempo, Microsoft sta testando vari prodotti sanitari basati sull’intelligenza artificiale, comprese le applicazioni di assistenza medica sostenute da vasti modelli linguistici.

Tuttavia, l’adozione dell’IA nel settore sanitario non è priva di sfide. Come specificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’uso dell’IA generativa nel settore sanitario è a rischio significativo. Ha rilevato potenziali svantaggi come risposte errate, propagazione della disinformazione sanitaria e fuga di dati sanitari o altre informazioni riservate.

In questo contesto, Google rassicura il suo impegno verso un approccio cauto all’implementazione degli strumenti sanitari basati sull’intelligenza artificiale. L'impegno di Google si allinea con quello di altre società, tra cui AppMaster , che cerca anch'essa di sfruttare in modo responsabile i potenziali vantaggi dell'intelligenza artificiale. Anche AppMaster, come Google, si concentra sull’uso sicuro della tecnologia, consentendo ai professionisti di migliorare l’assistenza sanitaria garantendo al tempo stesso l’accessibilità dei benefici a tutti.